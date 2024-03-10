Brezilya'da transport sisteminde çalışıp Türkiye'ye gelen hastaları olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çeken uyarılarına bir yenisini daha ekledi.
Yurt dışından gelen kuruyemişlerin bozulmaması ve küflenmemesi için üzerlerine bromür gazı sıkıldığını belirten Karatay, ürünleri yerel olarak mevsiminde tüketme uyarısında bulundu.
Brezilya cevizinin çok tehlikeli olduğunu belirten Karatay bir parantez de "kaju"ya açtı. Vatandaşların severek tükettiği "kaju"nun dışarıdan geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Canan Karatay'dan 'kaju' uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş - Son Dakika
Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli bir ekip, evde diş sağlığı hizmetiyle yatağa bağımlı hastaların tedavilerini gerçekleştiriyor. Yatağa bağımlı, kronik hastalığı olan ve yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti veren ekip, muayene, diş çekimi, protez tamiri gibi hizmetleri sunuyor. Hastaların geri dönüşleriyle mutlu olan ekip, devlet ve millete dua eden hastalarının memnuniyetini dile getiriyor.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayında sağlıklı beslenme önemlidir. Sahurda protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmek ve yeterince su içmek önerilir. İftarda ise doğal şeker içeren yiyecekler, kepekli tahıllar, lif açısından zengin sebze ve meyveler, protein açısından zengin gıdalar ve nişastalı gıdalar arasında denge sağlamak önemlidir. Oruç tutmanın sağlığa faydaları arasında kilo kaybı, düşük kan basıncı ve kolesterol, azalan inflamasyon, insüline karşı daha iyi tepki verme ve tip 2 diyabet riskinin azalması bulunur. Ancak iftarda aşırıya kaçmak kilo alımına neden olabilir, bu yüzden seçici olmak ve yavaş yavaş yemek önemlidir.
Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle yapılan tedavilerin hastaların hayat kalitesini yükselttiğini belirtti. Bu yöntemlerin hastalar için daha konforlu olduğunu vurgulayan Demir, cerrahiye bağlı etkilerin az olmasını sağladığını ifade etti. Ayrıca, minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle taş hastalığı tedavisinin de daha etkili ve konforlu olduğu belirtildi.
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