Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş - Son Dakika
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Sağlık

Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş

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Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.

10.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Brezilya'da transport sisteminde çalışıp Türkiye'ye gelen hastaları olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, dikkat çeken uyarılarına bir yenisini daha ekledi.

"BOZULMASIN DİYE BROMÜR GAZI SIKIYORLAR"

Yurt dışından gelen kuruyemişlerin bozulmaması ve küflenmemesi için üzerlerine bromür gazı sıkıldığını belirten Karatay, ürünleri yerel olarak mevsiminde tüketme uyarısında bulundu.

Canan Karatay'dan 'kaju' uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş

"FINDIK, FISTIK VARKEN NEDEN KAJU YİYEYİM"

Brezilya cevizinin çok tehlikeli olduğunu belirten Karatay bir parantez de "kaju"ya açtı. Vatandaşların severek tükettiği "kaju"nun dışarıdan geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" dedi.

Canan Karatay\'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş

Canan Karatay, Gündem, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Canan Karatay'dan 'kaju' uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş - Son Dakika

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