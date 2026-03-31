Çiğli Fen Lisesi\'nden Hastalara Moral

İZMİR Çiğli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nin duvarına akciğerlerinden çiçekler açan bir kadın figürü resmetti. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Özgür Uslu, "Bu duvarın olduğu yer, özellikle kemoterapi hastalarımızın kan verdikleri yer. Öğrencilerimizin yaptığı resimler, inşallah hastalarımıza moral olacak" dedi.

Çiğli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında hastalara moral vermek amacıyla kolları sıvadı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerekli izinlerin alınmasının ardından bir araya gelen öğrenciler SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nin duvarlarına akciğerlerinden çiçekler açan bir kadın figürü resmetti. Pozitif mesaj verdiği belirtilen resimle, hastane koridorda bekleyen hastaların motivasyonuna katkı sağlanması amaçlandığı bildirildi.

'MORAL ÇOK ÖNEMLİ'

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Özgür Uslu, çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtip, "Kanser, genellikle amansız hastalık yorumlanıyor. Gerek yapılan ameliyat teknikleri gerek ışın tedavisi son dönemde ise özellikle immünoterapi gibi akıllı ilaçlarla tedavilerde başarılı sonuçlar almaya başladık. Dolayısıyla artık 'amansız hastalık' diye bir şey kalmadı. Ama moral çok önemli. Bu duvarın olduğu yer, özellikle kemoterapi hastalarımızın kan verdikleri yer. Öğrencilerimizin yaptığı resimler inşallah hastalarımıza moral olacak" diye konuştu.

'MUTLU VE SAĞLIKLI İNSANLARI TEMEL ALIP, ORADAN YOLA ÇIKTIK'

Görsel Sanatlar Öğretmeni Fethiye Dinçer Karasu da kanser haftasıyla ilgili farkındalık amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtip, "Hastalara moral olsun istedik. Sanatın iyileştirici gücü var. Biz çalışırken bile hastaların yüzleri gülüyordu. Destek ve moral amaçlı bir çalışma. Resmimizin temelinde bir kadın var. Vücudunda yani akciğerinde çiçekler açmış. Mutlu ve sağlıklı insanları temel alıp, oradan yola çıktık" ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Tuana Kılınç (17), "Arkadaşlarımla zaten resim yapıyorduk. Öğretmenimiz, projeden bahsedip katılmak ister miyim diye sordu. Biz de bu konuda istekliydik. Kabul ettik ve geldik. Güzel bir proje oldu. İnsanlar resmi görünce mutlu oluyor, 'Ne güzel çizmişsiniz' diyorlar. Onu duymak bile bize yetiyor. İleride buraya yolumuz düşüp, resmi görünce tekrar tekrar mutlu olacağız. Ailelerimiz görecek" dedi.

'RESMİMİZİN MERKEZİNE KADIN KOYDUK'

Öğrencilerden Zeynep Aleyda Ermencioğlu (17) "Çevreye ve insanlara katkı sağlamak güzel hissettiriyor. Burası yeterince hüzünlü bir ortam. En azından biraz renk katmış olmak bize kendimizi iyi hissettirdi. Resmimizin merkezine kadın koyduk. Onkoloji bölümü olduğu için akciğerlerini güzelce çiçeklerle süsledik" diye konuştu.

