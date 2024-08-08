Çocuklarda Görülen İshalin Virüslerden Kaynaklandığı Bildirildi - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklarda Görülen İshalin Virüslerden Kaynaklandığı Bildirildi

Çocuklarda Görülen İshalin Virüslerden Kaynaklandığı Bildirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Esra Akkaya Yılmaz, çocuklarda görülen ishal vakalarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ishalin tanımı ve belirtileri hakkında bilgi verildi. İshal tedavisinde sıvı ve elektrolit kaybının yerine konulmasının önemine dikkat çekildi.

08.08.2024 13:47
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak gören yapan Uzm. Dr. Esra Akkaya Yılmaz, çocuklarda görülen ishal vakalarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, ishalin "24 saatte 3'ten fazla sulu dışkılama veya anne sütüyle beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılama" olarak tanımlandığını belirtti.

Hastalarda ateş, kusma, bulantı, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerin de görülebildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İshal, havuz veya deniz suyunun yutulması, kirli su içmek, kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi, açıkta satılan veya bozulmuş gıdaların tüketilmesiyle gelişebilir. Çocuklardaki yaz ishali 3 ila 7 gün sürmektedir. Sürekli kusan, beslenemeyen, kanlı ishali olan ve vücutta su kaybı belirtisi bulunan çocuklar mutlaka doktora başvurmalıdır."

Çocuklarda su kaybının belirtilerine değinen Yılmaz, "Ağız ve dudak kuruluğu, uykuya meyil, göz kürelerinde çöküklük, nabızda hızlanma ve idrar miktarında azalma olabilir. İshal tedavisinde en önemli basamak, hastanın sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymaktır. İshali olan çocuk emzirme dönemindeyse emzirmeye mutlaka devam edilmelidir." bilgisini verdi.

Yılmaz, hastalık döneminde yağlı besinler ile paketli gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Patates, muz, pirinç lapası, yoğurt gibi besinler ile probiyotiklerin ishale iyi geldiğini ifade eden Yılmaz, hastalıktan korunmada hijyen şartlarının iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

Çocuklarda görülen ishalin en önemli sebebinin virüsler olduğunu belirten Yılmaz, "Virüsler içinde en önemli neden rotavirüslerdir. Bu sebeple rotavirüs aşılaması korunmada diğer bir seçenektir. Fekal-oral yolla bulaşan bu hastalık için hasta bireyle temas etmemek, hastayken kreş veya okula gitmemek önerilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çocuklarda Görülen İshalin Virüslerden Kaynaklandığı Bildirildi - Son Dakika

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