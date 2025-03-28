Çocuklarda Kalp Muayenesi Hayat Kurtarır

Uzmanı uyardı: "Çocukluk çağında yapılan kalp muayenesi hayat kurtarabilir"

Doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı, halı sahada ölüme götürüyor

SİVAS - Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, doğuştan gelen birtakım rahatsızlıkların 10 veya 20 yaş aralığındaki bireylerde ölüme dahi neden olabileceğini söyleyerek, dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları, ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer almaya devam ediyor. Son zamanlarda yapılan halı saha maçlarında, kalp krizi sonucu ölüm oranları artış gösteriyor. Küçük yaşlarda kalp muayenesi ise son derece önemli oluyor. Genç yaşlarda artan kalp krizi vakalarının çocuk yaşta fark edilmemiş hastalıklardan olabileceğini belirten Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Erdoğu, "Belki de dışarıdan çok sağlıklı gördüğümüz bir çocuğun görünmeyen bir kalp rahatsızlığı var ve biz bunu bilmiyoruzdur, bu ancak kalp muayenelerinde ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

"Ani ölümleriyle karşılaşabiliyoruz"

Kalp krizi vakalarının çocuk yaşlarda daha fazla arttığını belirten Uzman Dr. İsmail Erdoğu, "Bizler toplumumuzun bütün bireylerini taramış ve bakmış değiliz. Ortaokul veya lise çağındaki çocuklarımızın spor yaparken veya beklenmedik bir anda ani ölümleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunun en önemli sebebi dışarıdan çok sağlıklı görünen bir çocuğun kalp hastalığına sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Beklide o çok sağlıklı gördüğümüz çocuğun kalbinde bir delik var veya belki de kalp kapağında ciddi bir darlığı olabilir. Toplumun ve özellikle de çocukların bir spora başlamadan kalp muayenesinden geçmesini tavsiye ediyorum. Yarışmalı bir spor yapmadan önce çocukların kalbine mutlaka bakmak lazım, bu durum ancak kalp muayyenlerinde ortaya çıkar. Doğuştan gelen birtakım rahatsızlıklar 10 veya 20 yaş aralığındaki bireylerde ölüme dahi neden olabilir. Ani kalp ölümleri ani damar tıkanıklarıyla veya kalp kriziyle olmayabilir. Birçok insanda ve özellikle de genç yaşlarda yaşanan ani ölümlerde damar tıkanmasından başka kalp ile ilgili başka sorunlara da neden olabilir. Kalp kapağı hastalıkları, kalp kası rahatsızlıkları ve kalpte büyümler gibi nedenler de bu tarz hastalıkları veya ölümlü sonuçları doğurabilir" diye konuştu.

"Futbol bizim vazgeçilmezimizdir"

Halı sahada futbol oynamayı sevdiklerini ifade eden Üniversite Öğrencisi Mehmet Kurtboğan, "Halı sahada futbol oynamak bizim vazgeçilmezimiz. Hemen hemen her gün arkadaşlar ile iftardan sonra maç yapıyoruz. Halı sahada ölüm oranları arttı ancak futbol bizim vazgeçilmezimiz" dedi.