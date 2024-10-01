Çocuklarda Sağlıklı Beslenme İpuçları - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklarda Sağlıklı Beslenme İpuçları

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Diyetisyen Esman Nur Can, okul çağı çocuklarının dengeli beslenmesinin sağlık ve başarıya etkisini vurguladı.

01.10.2024 10:49
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Okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesine dikkat

Diyetisyen Esman Nur Can: "Okul Çağında Beslenme: Sağlıklı Gelecek İçin Adımlar"

"Okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi ilerleyen yaşlarda hipertansiyon, Tip 2 diyabet gibi sağlık risklerinin azaltılmasında ve okul başarısının artmasında oldukça etkili

BİLECİK - Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Diyetisyen Esman Nur Can, okul çağı çocuklarda beslenmelerinin öneminden bahsederek, "Okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi ilerleyen yaşlarda hipertansiyon, Tip 2 diyabet gibi sağlık risklerinin azaltılmasında ve okul başarısının artmasında oldukça etkili" dedi.

Diyetisyen Esman Nur Can, okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi, ilerleyen yaşlarda beslenmeye bağlı oluşabilecek obezite, hipertansiyon, Tip 2 diyabet gibi sağlık risklerinin azaltılmasında ve okul başarısının artmasında oldukça etkili olduğunu söyledi. Can, "Yapılan araştırmalar, yetersiz ve dengesiz beslenmenin öğrencilerin dikkat sürelerini kısalttığını, algılamalarını azalttığını, öğrenmede güçlük, davranış bozuklukları ile okula devamsızlık ve okul başarısında düşmeye neden olduğunu bildirmektedir. Yeni bir günün başlangıcında, bütün gece aç kalan vücudun çalışma gücüne kavuşabilmesi için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Kahvaltı, beyin fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlayarak öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Çocukların beslenme çantasında sağlığı geliştirici besinlere yer verilmelidir. Beslenme çantasında yer alabilecek besinlere; süt, ayran, kefir, taze ve kuru meyveler, yağlı tohumlar, evde yapılmış börek ve sandviçler örnek verilebilir. Özellikle beslenme saatlerinde çocukların akranları ile birlikte olması ve öğretmenlerin sağlığı teşvik edici yönlendirmeleri ile çocukların sağlıklı beslenme bilinci kazanması mümkün olmaktadır" dedi.

" Çocuklar, su, şekersiz süt, taze sıkılmış meyve suyu gibi eklenmiş şeker içermeyen içecekleri tercih etmelidir"

Diyetisyen Esman Nur Can açıklamasının devamında, "Beslenme ile ilgili yapılan hatalardan biri öğün atlamaktır. Öğün atlamak, bu yaş grubunda önerilen enerji ve besin öğelerinin yetersiz düzeyde alınmasına sebep olmakta ve okul başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğünler düzenli olmadığında, çocuklar gün boyunca daha fazla abur cubur yeme eğilimindedir. Okul çağı çocuklarında beslenme ile ilgili en sık karşılaşılan bir diğer hatalı alışkanlık, abur cubur ve fastfood tüketimidir. Özellikle gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi şekerle tatlandırılmış içecekler, besin grupları ve besin öğesi gereksinimlerini karşılamaya katkı sağlamayan boş enerji kaynaklarıdır. Çocuklar, su, şekersiz süt, taze sıkılmış meyve suyu gibi eklenmiş şeker içermeyen içecekleri tercih etmelidir. Unutmamak gerekir ki, sağlıklı çocuklar sağlıklı yetişkinler demektir" dedi.

Çocuklarda Sağlıklı Beslenme İpuçları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çocuklarda Sağlıklı Beslenme İpuçları - Son Dakika

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