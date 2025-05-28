ÇOMÜ Hastanesi'nde Genetik Tanı Birimi Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Tüp Bebek Merkezi bünyesinde, SMA ve DMD gibi genetik hastalıkların, bebek embriyo aşamasındayken teşhis edilmesinin sağlanacağı Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Uygulamaları Birimi hizmete açıldı.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Hastanesinde gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, hem bilimsel bir sorumluluğu hem de insanlığa karşı görevlerini bu birim vasıtasıyla bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüp bebek tedavisinin zahmet gerektiren ve zamanla yarışılması gereken bir konu olduğunu ifade eden Erenoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanakkale'nin tek tüp bebek merkezi olarak birimi her anlamda güçlendirmeye devam ediyoruz. SMA ve DMD hastalıkları sık sık medyaya da yansıyor. Ne yazık ki çocuklarımız kas hastalıklarına yakalanıyor ve doğumdan sonra zamanla yarışıyorlar. Çok yüksek tedavi ücretleri ve zahmet gerektiren hastalıklar. Dünyaya gözlerini açmamış bir bebeğin yaşadığı bu genetik mutasyon, yalnızca o çocuğun değil ailenin, toplumun, insanlık vicdanının sarsılmasına neden oluyor. Evlenme sürecinden önce bir testle çiftlerin potansiyel yatkınlığı belli oluyor. Çiftler evlendikten sonra bir tüp bebek merkezi ile kontrollü embriyonun oluşturulması noktasında bu rolü üstleneceğiz. Riski olan çiftler lütfen bu risklerini doğanın olasılığına bırakmadan kendilerini bilimin ellerine emanet etsinler."

ÇOMÜ Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi Birim Sorumlusu Doç. Dr. Özgür Şahin ise 2022 yılında açılan tüp bebek biriminin kısa bir aranın ardından son 3 aydır tekrar hizmet vermeye başladığını anlattı.

Halkın yüzde 15'inde kısırlık söz konusu olduğunu aktaran Şahin, hastalara büyük şehirlere gitmeden tedavi imkanı sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de gelecek 10 yıllık nüfus planlama sürecinin Aile Yılı dolayısıyla tanıtıldığını hatırlatan Şahin, "Teknolojik olarak sıkıntımız yok. Geçen ay yaklaşık 30 hasta kabul ettik ve tüp bebek işlemlerini gerçekleştirdik." dedi.

Şahin, konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen birimin hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Açılışa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta, Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aslı Okan, Tüp Bebek Merkezi çalışanları ve akademisyenler katıldı.