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Covid-19: Dünyada koronavirüs 'normalleşme' süreci devam ediyor, seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor - Son Dakika
BBC

Covid-19: Dünyada koronavirüs 'normalleşme' süreci devam ediyor, seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor

07.02.2022 11:57
Covid-19: Dünyada koronavirüs 'normalleşme' süreci devam ediyor, seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor

Dünyada birçok ülke Covid-19 kapsamında yürürlüğe koyduğu kısıtlamaları kaldırıyor, 'normalleşme' sürecine devam ediyor.

Dünyada birçok ülke Covid-19 kapsamında yürürlüğe koyduğu kısıtlamaları kaldırıyor, 'normalleşme' sürecine devam ediyor.

Avrupa Birliği, 1 Şubat'tan itibaren Covid sertifikası sahibi kişilere yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını, yalnızca vaka sayısı yoğun bölgelerden seyahat edenlere ve aşı sertifikası bulunmayan kişilere yönelik yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Birçok Avrupa Birliği ülkesi bu yeni karara ilişkin seyahat kurallarını gevşeteceğini açıkladı.

Portekiz hükümeti geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, AB aşı sertifikası gösteren veya aşı olduğunu kanıtlayabilen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceğini söyledi.

Yunanistan Turizm ve Sağlık Bakanlıklarının açıklamalarına göre de bugünden itibaren Yunanistan'a seyahat eden ve Avrupa onaylı aşı sertifikası olanların negatif PCR testi gösterme zorunluluğu sona eriyor.

Son aylarda Yunanistan'da beş yaş üstü tüm yolcuların ülkeye girişlerinde negatif PCR testi göstermesi gerekiyordu, ancak bu zorunluluk artık ortadan kalkıyor.

Ülkenin turizm mevsiminin 1 Mart'tan itibaren başlamasını beklediğini söyleyen Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, "kurallar gevşetilse de önlemlerin devam edeceğini ve dikkatli olunacağını" duyurdu.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ise geçtiğimiz haftalarda COVID-19 salgını kapsamında Bulgaristan'a giriş önlemlerini gevşettiğini açıkladı. 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni uygulama kapsamında Türkiye'den Bulgaristan'a geçerli aşı sertifikası, hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya PCR testi gösterildiği takdirde Türkiye'den seyahat edilebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın yakında Covid-19 pandemisinde "uzun bir sükunet dönemine" girebileceğini söyledi ve buna gerekçe olarak yüksek aşılanma oranlarını, kışın yakında sona erecek olmasını ve Omicron varyantının çok ağır geçmemesini gösterdi.

WHO Avrupa Direktörü, "Korunma oranının yüksek olduğu bu dönem, bize kalıcı barış getirecek bir ateşkes olarak görülmeli" dedi.

Avustralya sınırlarını açılıyor

Dünyanın en sıkı Covid-19 seyahat önlemlerini uygulayan ve 2020 Mart ayından itibaren ülkeye giriş ve çıkışları neredeyse tamamen kısıtlayan Avustralya, 21 Şubat'tan itibaren aşılı yolculara sınırlarını açacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugün yaptığı açıklamada ülkeye giriş yapacak kişilerin tam aşılı olduklarını ispat etmeleri gerektiğini belirtti.

Morrison, "Kurallar bu şekilde ve herkesin uyması bekleniyor. Eğer tam aşılıysanız sizi tekrar ülkemizde misafir etmekten memnun oluruz" dedi.

Çeşitli sağlık nedenleri yüzünden aşı olamayan ve Avustralya'ya seyahat etmek isteyenlerin ise aşı muafiyet belgesi göstererek ülkeye giriş başvurusunda bulunması beklenecek. Başvuruların başarılı olması durumunda ise ülkeye girişte bir otelde belirli bir süre boyunca karantinada kalması gerekecek.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Avustralya'da bugüne kadar 2.7 milyondan fazla Covid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 248 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkenin yüzde 80'inin tam aşılı olduğu düşünülüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avustralya, PCR Testi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19: Dünyada koronavirüs 'normalleşme' süreci devam ediyor, seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor - Son Dakika

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