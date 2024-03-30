Sağlık

Çukurova'da akraba evlilikleri kalıtsal kan hastalıklarını arttırıyor

Çukurova'da kalıtsal kan hastalıkları artık ailelere bu merkezden bilgilendirilecek

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen:

"Akraba evliliklerinden uzak durulması gerekiyor"

"Bölgemizde 4 aileden birinde bu kalıtsal hastalıklar var"

ADANA - Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, Çukurova bölgesinde kalıtsal kan hastalıklarının fazla görülmesiyle ilgili, "Bizim bölgemizde akraba evlilikleri çok yüksek. Bununla ilgili farkındalık oluşturmamız gerekiyor yoksa önüne geçemeyiz" dedi.

Talasemi, hemofili ve orak hücreli anemi gibi nadir görülen hematolojik hastalıklar henüz çocukluk çağında tespit ediliyor. Hastalığın türüne göre bazıları tedavi edilebiliyor bazıları ise ömür boyu takip altında tutuluyor. Ülkemizde ise kalıtsal kan hastalıkları en çok Çukurova bölgesinde görülüyor. Uzmanlar ise buna akraba evliliklerinin neden olduğunu belirtti.

Kalıtsal kan hastalıkları artık bu merkezden takip edilecek

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen'in girişimleri sonucu Çukurova Kalıtsal Kan Hastalıkları Derneği'nin merkezi Seyhan ilçesinde açıldı. Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği merkezde Çukurova ve çevresinde kalıtsal kan hastalıklarının toplum düzeyinin tespit edilmesi, tutulan bireylerin tanı ve tedavisi, aile taraması, prenatal tanı genetik öğütleme, yöresel yoğun kalıtsal kan hastalığı problemleriyle uğraşmak ve toplum içindeki bu hastalıklara yol açan bozuk genlerin eliminasyonuna yardımcı olacak.

"4 aileden birinde kalıtsal hastalıklar var"

İhlas Haber Ajansı'nda konuşan Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, "Bu derneğimiz aslında çok eski ancak şimdiye kadar bir merkezi yoktu. Bölgemizde 4 aileden birinde bu kalıtsal hastalıklar var. Taşıyıcılık ise yüzde 10-15 civarı. Bizim dernek olarak amacımız ailelerin sağlıklı çocukları olması. Ailelerimiz sağlam çocuk doğması için nereye nasıl başvuracaklarını bilmiyorlar. Bizim onları yönlendirmemiz söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz için ciddi bir hastalık yükü"

Akraba evliliklerinin yüksek olmasının Çukurova bölgesindeki kalıtsal kan hastalıklarının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Bülent Antmen, "Medya ve bizler tarafından, akraba evliliklerinden uzak durunda diye uyarılarda bulunuluyor ama sonuç olarak sosyal çevre ya da gönül birlikteliği bir şekilde söz konusu oluyor. Aynı genetik taşıyıcılık evlendiklerinde çocukların her birinde yüzde 25 ihtimal hastalık söz konusu oluyor. Aile için tam bir felaket oluyor ve aynı zamanda ülkemiz için ciddi bir hastalık yükü oluşturuyor. İşin sosyal ve psikolojik boyutunu hiç azımsamamamız lazım çünkü ömür boyu sürüyor. Özellikle bazı okulların olduğu yerlerde, belediyelerin toplantı salonlarında ve köylerde bu bilgilendirme yaparak bu farkındalık oluşturmamız gerekiyor yoksa önüne geçmemiz pek mümkün görünmüyor" dedi.

"Adana kan rahatsızlıklarının merkezi"

Derneğe ofis tahsis eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Akdeniz ve özellikle Adana belli anlamlarda bazı genetik ve kan rahatsızlıklarının merkezlerinden birisi. Bizler belediye olarak günlük şeylerle uğraşıyoruz ama burada yapılan şey daha uzun vadeli ve anlamlı bir çalışma" diye konuştu.