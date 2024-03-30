Çukurova'da akraba evlilikleri kalıtsal kan hastalıklarını arttırıyor
Çukurova'da kalıtsal kan hastalıkları artık ailelere bu merkezden bilgilendirilecek
Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen:
"Akraba evliliklerinden uzak durulması gerekiyor"
"Bölgemizde 4 aileden birinde bu kalıtsal hastalıklar var"
ADANA - Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, Çukurova bölgesinde kalıtsal kan hastalıklarının fazla görülmesiyle ilgili, "Bizim bölgemizde akraba evlilikleri çok yüksek. Bununla ilgili farkındalık oluşturmamız gerekiyor yoksa önüne geçemeyiz" dedi.
Talasemi, hemofili ve orak hücreli anemi gibi nadir görülen hematolojik hastalıklar henüz çocukluk çağında tespit ediliyor. Hastalığın türüne göre bazıları tedavi edilebiliyor bazıları ise ömür boyu takip altında tutuluyor. Ülkemizde ise kalıtsal kan hastalıkları en çok Çukurova bölgesinde görülüyor. Uzmanlar ise buna akraba evliliklerinin neden olduğunu belirtti.
Kalıtsal kan hastalıkları artık bu merkezden takip edilecek
Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen'in girişimleri sonucu Çukurova Kalıtsal Kan Hastalıkları Derneği'nin merkezi Seyhan ilçesinde açıldı. Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği merkezde Çukurova ve çevresinde kalıtsal kan hastalıklarının toplum düzeyinin tespit edilmesi, tutulan bireylerin tanı ve tedavisi, aile taraması, prenatal tanı genetik öğütleme, yöresel yoğun kalıtsal kan hastalığı problemleriyle uğraşmak ve toplum içindeki bu hastalıklara yol açan bozuk genlerin eliminasyonuna yardımcı olacak.
"4 aileden birinde kalıtsal hastalıklar var"
İhlas Haber Ajansı'nda konuşan Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, "Bu derneğimiz aslında çok eski ancak şimdiye kadar bir merkezi yoktu. Bölgemizde 4 aileden birinde bu kalıtsal hastalıklar var. Taşıyıcılık ise yüzde 10-15 civarı. Bizim dernek olarak amacımız ailelerin sağlıklı çocukları olması. Ailelerimiz sağlam çocuk doğması için nereye nasıl başvuracaklarını bilmiyorlar. Bizim onları yönlendirmemiz söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.
"Ülkemiz için ciddi bir hastalık yükü"
Akraba evliliklerinin yüksek olmasının Çukurova bölgesindeki kalıtsal kan hastalıklarının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Bülent Antmen, "Medya ve bizler tarafından, akraba evliliklerinden uzak durunda diye uyarılarda bulunuluyor ama sonuç olarak sosyal çevre ya da gönül birlikteliği bir şekilde söz konusu oluyor. Aynı genetik taşıyıcılık evlendiklerinde çocukların her birinde yüzde 25 ihtimal hastalık söz konusu oluyor. Aile için tam bir felaket oluyor ve aynı zamanda ülkemiz için ciddi bir hastalık yükü oluşturuyor. İşin sosyal ve psikolojik boyutunu hiç azımsamamamız lazım çünkü ömür boyu sürüyor. Özellikle bazı okulların olduğu yerlerde, belediyelerin toplantı salonlarında ve köylerde bu bilgilendirme yaparak bu farkındalık oluşturmamız gerekiyor yoksa önüne geçmemiz pek mümkün görünmüyor" dedi.
"Adana kan rahatsızlıklarının merkezi"
Derneğe ofis tahsis eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Akdeniz ve özellikle Adana belli anlamlarda bazı genetik ve kan rahatsızlıklarının merkezlerinden birisi. Bizler belediye olarak günlük şeylerle uğraşıyoruz ama burada yapılan şey daha uzun vadeli ve anlamlı bir çalışma" diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Çukurova'da akraba evlilikleri kalıtsal kan hastalıklarını arttırıyor - Son Dakika
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
Fatih'te bir araya gelen bazı hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi üyeleri, Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanarak pankart açtı. Grup, Ayasofya Camisi Meydanı'na yürüyerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Açıklama yapan Dr. Akif Şakiroğlu, adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapılması gerektiğini belirtti ve boykota, yürüyüşe ve eyleme devam çağrısında bulundu.
Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen, ancak tek başına gitme imkanı olmayan vatandaşlar için iş başında olacak.
Muğla Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programında Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi. Yeşilay'ın 104 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurgulayan Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Şenol Şengür, Yeşilay'ın tüm dünyada örnek bir cemiyet olduğunu belirtti. Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Ümit Ülkü ise Yeşilay'ın 97 ülkeye federasyon başkanlığı yaptığını ve bağımlılıkla ilgili her konuda destek verdiğini ifade etti.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde faaliyete geçen Koroner Anjiyografi Ünitesi, 5 kardiyoloji uzmanı, 9 hemşire ve 5 röntgen teknisyeniyle hizmet veriyor. Ünite sayesinde ilçeden merkez hastanelere sevklerin azalması bekleniyor. Hastalar artık özel hastanelere veya kent dışındaki hastanelere gitmek zorunda kalmayacaklar.
Sizin düşünceleriniz neler ?