Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu - Son Dakika
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Sağlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan yenidoğan çetesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ''Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir'' dedi.

28.10.2024 11:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"HEKİMLER YÜKSEK MAAŞLARLA TRANSFER EDİLİYOR"

Özel hastaneleri yüksek maaşlarla doktorları transfer ettiğini belirten Erdöl, "Özel sektör, kamu hastanelerindeki nitelikli hekimleri yüksek maaşlar ve cazip fırsatlarla transfer etmektedir. Bu durum, 'hekimler yurtdışına gidiyor' söylemleriyle maskeleniyor olsa da asıl mesele, özel hastanelerin kâr hırsı ile besleniyor oluşudur" dedi.

"ÖZEL HASTANELER KAMUNUN SIRTINDAKİ YÜK"

Açıklamasının devamında "Kamu hastanelerinin içini boşaltan bu transferler, özel sektörün yükselen fark ücretleriyle domine edilmektedir" diyen Erdöl, şöyle devam etti: "Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan acı olayların bir daha tekrar etmemesi için, sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalıdır. Kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi, toplumsal adaletin sağlanmasının tek yoludur."

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Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • rıdvan öztürk:
    Doğru söylüyorsun da demezler mi bunu bugüne kadar neden yapmadınız.. şimdi mi aklınız başınıza geldi.. ama yine de bişey yapacağınızı zannetmiyorum.. bu düzen böyle gider.. 162 7 Yanıtla
    Ömer Sancar:
    helal olsun aynen öyle her şeyi böyle konuşur uygulama yok 0 0
  • Hasan Balta:
    Sosyal Bir Devlette ; Hastane Ve Okullar Özel Konumda Paralı Olamaz… Eğer Paralı bir hal almışsa , Artık Bu ticarettir ve Gelecek Nesillerden Bir Ümit Beklemeyin… Bir Devlette ; Sağlık Bakanının Özel Hastaneleri , Ekonomik Bakanının Fabrikaları ve ticarethaneleri, Turizm Bakanının Seyahat Acenteleri varsa Saha ne beklersin O Hükümetten … Ama Anlayana !!!! 131 5 Yanıtla
    Ömer Sancar:
    helal olsun aynen öyle 0 0
  • Mehmetali Karatay:
    Asla bir doktorun koyduğu teyşise gövenmeyim üç hata dört doktora daha gidin 64 4 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ameliyatima 4 milyon tl istediler akp den once dktorun muayenesine gdip muayene parasi verip ameliyt yaparlardi cok iyiydi akp saolsun muayeneleri kapatti çok is ypmis gbi hpsi ozele gecti 38 24 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Atı alan Üsküdar'ı geçmiş biz hala el arabası ile uğraşıyoruz Hangi konu tarafında denetim var şimdi yok şöyle tok böyle 53 2 Yanıtla
  • Savas Kara:
    Size özel ve devlet hastanelerini anlatayım: Eşim emekli sandığı emeklisidir. Katarakt ameliyatı olması gerekmektedir. Üniversite ve devlet; anca bir yıl sonraya randevu verebiliriz, demekte. Özel hastahaneler ise; 60, 75 ve 90 bin lira fark istedi. Ne yapacaksınız? Devlet kurumları da para almakta. 1,5 yıl önce, ES emeklisi arkadaşım tek göz katarakt ameliyatı için, devlet hastahanesine 11 bin lira ödedi. Bugünün parası ile 20-25 bin lira. Vaziyet bu... 40 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Bunu bize anlatma tansiyonuna bakarken kulağına fısılda kimseler duymasın dikkat et ola ki sana leke atmak isteyenler olabilir çevrede 34 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Ben bunu 20 yıldır söylüyorum tek çare SGK nin özel hastanelerle ilisiginin kesilmesi 29 0 Yanıtla
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