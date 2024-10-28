Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.
Özel hastaneleri yüksek maaşlarla doktorları transfer ettiğini belirten Erdöl, "Özel sektör, kamu hastanelerindeki nitelikli hekimleri yüksek maaşlar ve cazip fırsatlarla transfer etmektedir. Bu durum, 'hekimler yurtdışına gidiyor' söylemleriyle maskeleniyor olsa da asıl mesele, özel hastanelerin kâr hırsı ile besleniyor oluşudur" dedi.
Açıklamasının devamında "Kamu hastanelerinin içini boşaltan bu transferler, özel sektörün yükselen fark ücretleriyle domine edilmektedir" diyen Erdöl, şöyle devam etti: "Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan acı olayların bir daha tekrar etmemesi için, sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalıdır. Kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi, toplumsal adaletin sağlanmasının tek yoludur."
Son Dakika › Sağlık › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu - Son Dakika
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