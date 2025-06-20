Darp sonucu hayatını kaybeden gencin kalbi, 5 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Sağlık

Darp sonucu hayatını kaybeden gencin kalbi, 5 hastaya umut oldu

20.06.2025 22:32
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Muzaffer Ancın'ın beyin ölümü sonrası bağışlanan organları, ihtiyacı olan 5 hastaya bağışlandı.

Darp sonucu hayatını kaybeden oğlunun bağışlanan kalbini, dua ederek uğurladı

33 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Ameliyathane önünde bir babanın en kalpten duası

Acılı Baba Mustafa Ancın, hem hüznü hem gururu aynı anda yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde darp sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Muzaffer Ancın'ın beyin ölümü, tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. Ailesinin bağış kararıyla kalp, akciğer, karaciğer ve iki böbreği farklı illerdeki hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı. Baba Mustafa Ancın, oğlunun kalbini ameliyathaneden çıkarken ellerini açıp dua ederek uğurladı.

Kaş ilçesinde 9 Haziran'da darp sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Muzaffer Ancın, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Darp sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen Ancın'ın, 3-4 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onayıyla organ bağışı işlemleri başlatıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle yapılan planlamada, Ancın'ın kalbi, karaciğeri acil koduyla, sol böbreği tam doku uyumuyla Antalya'daki hastanelere nakledilmek üzere yola çıkarıldı. Akciğeri İstanbul'a ve sağ böbreği ise yine tam uyumlu alıcıya ulaştırılmak üzere Bursa'ya gönderildi.

Organ nakli koordinasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cennet Doğanay, şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemizde tedavi görmekte olan ve 19 Haziran 2025 tarihinde yapılan tetikler sonucunda beyin ölümü gerçekleştiği tespit edilen 33 yaşındaki değerli hastamız Muzaffer Ancın'ın ailesi son derece anlamlı ve insanlık namına önemli bir karar alarak organ bağışında bulunmuştur. Aile insanlık adına gösterdikleri bu davranış için minnettarız. Acımız büyük, kelimeler yetersiz. Ancak zor zamanda gösterdikleri yüce gönüllülük, başka hastalara umut, sağlık ve yaşam sevinci oldu. Antalya Şehir Hastanesi olarak bu onurlu ve insanlık adına son derece anlamlı kararı veren Ancın'ın kıymetli ailesine en derin taziyelerimizi sunuyor ve aynı zamanda gösterdikleri yüksek vicdan ve duyarlılıktan ötürü şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu onurlu karar sayesinde akciğer ve kalp uygun alıcılarına tedarik edilmek üzere yola çıkarılmış, karaciğer acil kodu ile başka bir merkezde bekleyen hastaya, sağ ve sol böbrek tam doku uyumu ile iki hastamıza umut olmuştur. Organ bağışı, hayat kurtarır. Bir insanın alacağı bu karar birden fazla kişiye yeniden yaşam şansı sunar. Bu örnekte olduğu gibi bir bağış beş kişiye yaşam sunmaktadır. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlılığa davet ediyor ve hayatın bir gün kendilerine ya da sevdiklerine ne getireceğini unutmadan bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz."

"Tek tesellimiz, oğlumun organlarının başkalarına hayat verecek olması"

Muzaffer Ancın'ın babası Mustafa Ancın ise, organ bağışı kararını acılarını bir nebze hafifleten bir umut olarak tanımladı. Gözyaşlarını tutamayan ve "Üzüntümüz büyük ama tek tesellimiz, oğlumun organlarının başkalarına hayat verecek olması" diyen Ancın, "Onlar yaşadıkça ve insanlık için, vatan, millet için iyilikler yaptıkça inşallah oğlum da hissedecek. Ahiretin kurtulmasına sebep olacak. Biz bu teselliyle hayatımızı devam ettireceğiz. Üzüntümüz çok büyük ama bir yandan da buruk bir sevincimiz var. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Evladıma nasip oldu. Ben bunun için çok gururlu bir babayım. İnşallah evladımın, oğlumun organları başka kişilere hayat olur, can olur. Bu canlar oğlumu unutmasınlar. Yaşadıkları sürece oğluma dualarını esirgemesinler. Organlar kime gitti bilmiyorum. Kime giderse gitsin ama her can kutsaldır. Hangi cana hayat olacaksa onlar da evladımı yaşamları boyunca dualarında unutmasınlar."

Organların hastaneden çıkışı sırasında, Muzaffer Ancın'ın ailesi gözyaşları içinde vedalaştı. Mustafa Ancın oğlunun kalbi ameliyathaneden çıkartılırken ellerini açıp dua etti. Ancın ve aile üyeleri diğer organları da ameliyathane kapısında uğurladı. Ambulanslara nakil kutuları taşınırken edilen dualar, vedanın sessiz ama anlamlı bir parçası oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Darp sonucu hayatını kaybeden gencin kalbi, 5 hastaya umut oldu - Son Dakika

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