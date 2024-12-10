Demans Erken Teşhisi İçin Yeni Proje

Sağlık

Sakarya'da Nöroloji Uzmanı Doktor Elif Sarıca Darol'un TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle demans hastalığının erken teşhisi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Darol'un "Demansın (Bunama) Erken Dönem Tanısında Serebellumdaki Nöroradyolojik Biyobelirteçlerin Yapay Zeka Kullanılarak Belirlenmesi" projesi, TÜBİTAK tarafından destek aldı.

Projede, yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerinden yararlanılarak standart radyolojik görüntüler üzerinden elde edilen verilerle yeni biyo-belirteçlerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darol, dünyada yaklaşık 55 milyon kişinin demans tanısıyla yaşadığını ve bu sayının her 20 yılda iki katına çıkacağının öngörüldüğünü belirtti.

Hastalığın erken evresi olan hafif bilişsel bozukluğun (MCI), kişinin günlük yaşamında ciddi bozulmalara yol açmayan unutkanlık ve bilişsel problemlerle tanımlandığını belirten Darol, bu evrede tanı koymanın mevcut yöntemlerin yetersizlikleri nedeniyle zorluklarla dolu olduğunu anlattı.

Darol, mevcut tarama testlerinin sosyal ve kültürel faktörlere duyarlılığından, PET gibi ileri görüntüleme yöntemlerinin maliyetine kadar çeşitli sorunlara değinerek, projenin bu zorluklara çözüm üretmeyi amaçladığını vurguladı.

Projenin başarıyla tamamlanması durumunda erken tanı hızının ve doğruluğunun artacağını, aynı zamanda uzmanların iş yükünü hafifleten karar destek mekanizması oluşturulacağına değinen Darol, şunları kaydetti:

"2019 yılında demans ile ilgili küresel maliyetler 1,3 trilyon dolar olarak açıklanmıştır. Bu maliyetin yüzde 50'si hasta yakınlarının üstlendiği dolaylı bakım maliyetleriyle ilişkilidir. Ülkemizde demansın erken tanı ve tedavisi sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahiptir. Projemiz, tamamlandığında yalnızca ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayacak, sağlık alanında yapay zeka kullanımını teşvik ederek Türkiye'nin bu alandaki hedeflerine hizmet edecektir."

Darol, projede, nöroloji ve radyoloji alanlarından akademisyenlerin yanı sıra mühendislik fakültesinden uzmanların da görev aldığını aktararak, Doç. Dr. Onur Taydaş, Doç. Dr. Gökçen Çetinel, Prof. Dr. Murat Alemdar, asistan doktorlar Canay Altınöz ve Tunahan Dertli ile Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Derya Kandaz'ın projeye disiplinler arası nitelik kazandırdığını kaydetti.