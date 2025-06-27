Haberler.com stüdyosunda konuşan İlknur Özkuş, kendi geliştirdiği Detoksia adlı ürünle 50 günde 18 kilo verdiğini belirtti. Ürünün içinde 26 bitki bulunduğunu ve kullanıcıların sağlık durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Ürünü bayiilere vermediklerini de ekleyen Özkuş, "Başarının sırrı, insanların arkasını kollamak" dedi.
İlknur Özkuş, piyasada satılan bazı detoks ürünlerini eleştirerek, "Detox suyu adı altında insanlara hayal sattılar" dedi. Kendi geliştirdiği Detoksia ürününü ilk kullanan kişinin kendisi olduğunu belirten Özkuş, 50 günde 18 kilo verdiğini ve hiçbir olumsuz geri dönüş almadıklarını ifade etti.
Detoksia'nın içeriğinde 26 farklı bitkinin bulunduğunu söyleyen Özkuş, günde iki kullanım ile 45 günde 8-12 kilo vermenin mümkün olduğunu belirtti. Ürünün yalnızca kendi firma bünyesinde satıldığını ve bayiilere verilmediğini açıklayan Özkuş, "Başarı oranımız yüksek çünkü kullanıcılarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.
Zayıflama sürecinde en önemli faktörün nefes olduğunu dile getiren Özkuş, "Verilen kilonun %80'i akciğerlerden karbondioksit olarak çıkıyor" dedi. Ayrıca uyku düzeni, yemek yeme alışkanlıkları ve psikolojik etkenlerin de kilo verme sürecinde rol oynadığını belirtti.
Kimi kullanıcıların kilo verememesi halinde kan tahlili talep ettiklerini söyleyen Özkuş, "Bazı kişilerde altta yatan hastalıklar olabiliyor. Bu durumda süreci kişiye özel yönetiyoruz" dedi. En büyük başarı örneği olarak ise 8 ayda 48 kilo veren bir kullanıcıyı gösterdi.
Son Dakika › Sağlık › Detoksia'nın Kurucusu İlknur Özkuş: Detoks suyu adı altında insanlara hayal sattılar - Son Dakika
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