DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nde Acil Servis Tadilatı Başlatıldı

Sağlık

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisinde tadilat başlatıldığı bildirildi.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, sağlıkta kalite standartları gereğince yapılan denetlemelerde ortaya çıkan düzeltme ve yenilenme gereksinimi uyarınca hastanede tadilat projelendirme çalışması başlatıldığı, tadilatın ivedilikle tamamlanacağı kaydedildi.

Hastaneye müracaat eden kritik hastalar haricindeki hastalara ilgili anabilim dallarının polikliniklerinden destek alınarak müdahale edildiği ifade edilerek, şunlar belirtildi:

"Bu süreçte tıp fakültemiz acil tıp anabilim dalına tabip istihdamı için 5 acil tıp uzmanı başta olmak üzere, toplam 14 tabip kadrosu ağustos ayı başında ilan edilen Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamına dahil edilmiş olup, bu tabiplerin 15 Eylül'e kadar göreve başlamaları beklenmektedir. Öte yandan, mevcut gereksinimleri ivedilikle karşılamak için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak 3 acil tıp uzmanı görevlendirilmiştir. Bu uzman hekimlerin de 15 Ağustos'a kadar görevde olmaları beklenmektedir."