Dijital Yaşamın Maliyeti Artıyor - Son Dakika
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Dijital Yaşamın Maliyeti Artıyor

08.06.2026 16:19
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Dr. Dinççağ, Türkiye'de internet kullanımının artışıyla birlikte maliyetlerin yükseldiğini vurguladı.

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, Türkiye'de internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak dijital yaşamın maliyetinin de her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Dijitalleşmenin hayatın her alanına yayıldığını ifade eden Dr. Dinççağ, alışverişten eğitime, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok işlemin internet üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekti. İnternetin olmadığı bir yaşamın günümüzde neredeyse düşünülemez hale geldiğini vurgulayan Dinççağ, "İş başvurularından kişisel verilere erişime kadar birçok işlem için internet zorunlu hale gelmiştir. İnternet artık ekmek ve su kadar temel bir ihtiyaçtır" dedi.

Türkiye'de 2025 yılı verilerine göre 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu kaydeden Dinççağ, bunun nüfusun yüzde 70,9'una karşılık geldiğini belirtti. Günlük internet kullanımının ortalama 7 saat 13 dakika, haftalık sosyal medya kullanımının ise 25 saat 4 dakika olduğunu ifade eden Dinççağ, Türkiye'deki sosyal medya kullanım süresinin dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini söyledi.

Web trafiğinin yüzde 76'sının mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiğini, akıllı telefon sahipliği oranının ise yüzde 97,9 seviyesine ulaştığını aktaran Dinççağ, gençlerin internet kullanım oranlarının daha da yüksek olduğuna işaret etti. 16-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 95,7'sinin sosyal medyada içerik paylaştığını, aynı yaş grubunda internet kullanım oranının yüzde 96,6 olduğunu belirten Dinççağ, 11-15 yaş grubundaki çocukların da yüzde 79'unun aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu kaydetti.

Genç erkeklerde internet kullanım oranının yüzde 98,8, genç kadınlarda ise yüzde 96,5 olarak ölçüldüğünü ifade eden Dinççağ, gençlerin özellikle görsel ve kısa video içeriklerinin yer aldığı platformları tercih ettiğini, YouTube'un yüzde 93 erişim oranıyla en yaygın kullanılan platform olduğunu söyledi.

İnternet kullanımının ekonomik boyutuna da dikkat çeken Dinççağ, en düşük paket ücretleri esas alındığında Türkiye genelinde internet için aylık 1 ila 1,5 milyar TL arasında ödeme yapıldığını öne sürdü. Yıllık maliyetin ise 12 ila 18 milyar TL arasında değiştiğini belirten Dinççağ, yüksek kapasiteli paketler, ek kullanım hakları ve çeşitli vergilerin bu rakamları daha da artırdığını ifade etti.

İnternet kullanım oranlarının gelecekte daha da yükselmesinin beklendiğini dile getiren Dinççağ, dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırırken aile bütçelerinde önemli bir gider kalemi oluşturduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dijital Yaşamın Maliyeti Artıyor - Son Dakika

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