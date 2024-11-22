Diyabet Farkındalığı Artırma Çalışması: Her 30 Kişiden 1'inin Hastalığından Haberi Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diyabet Farkındalığı Artırma Çalışması: Her 30 Kişiden 1'inin Hastalığından Haberi Yok

Diyabet Farkındalığı Artırma Çalışması: Her 30 Kişiden 1\'inin Hastalığından Haberi Yok

DAHİLİYE Uzmanları Derneği'nin gerçekleştirdiği tarama çalışmasında, her 30 kişiden 1'inin daha önce teşhis edilmemiş diyabet hastası olduğu ortaya çıktı. Bilinçli erken teşhisin önemi vurgulanıyor.

22.11.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAHİLİYE Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından Türkiye'nin 9 ilinde 3 bin 774 kişi ile yapılan tarama çalışmasında, her 30 kişiden 1'inin diyabet olduğunu fark etmediği ortaya çıktı. DAHUDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca, "Bu kişilerin hastalıklarının farkında olmadan, ciddi risk altında olduğunu gösteriyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) verilerine göre; Türkiye'de her 7 kişiden 1'i diyabet hastası. Diyabet konusunda farkındalığı artırmak için Dahiliye Uzmanları Derneği, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir tarama çalışması gerçekleştirdi. 9 ilde yürütülen çalışma, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan bireylerin, diyabet durumunu anlamayı hedeflerken, Adana'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar yürütülen taramalarda, bilinen diyabeti olmayan toplam 3 bin 774 kişi incelendi.

'DİYABET, SİNSİCE İLERLEYEN BİR HASTALIK'

Katılımcıların ölçülen kan şekeri değerleri ve beden kitle indeksleri üzerinden sağlık durumlarının değerlendirildiğini söyleyen DAHUDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Nizameddin Koca, "Yaptığımız çalışmayla diyabetin toplumumuzda ne kadar yaygın olduğunu ve erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Daha önce teşhis edilmemiş diyabet oranının yüzde 3,4, prediyabetik bireylerin oranının ise yüzde 10,6 olduğunu tespit ettik. Bu, her 10 kişiden 1'inin diyabetin öncüsü olan prediyabet evresinde olduğunu gösteriyor. Diyabet, sinsice ilerleyen bir hastalık. Erken teşhis edilemediğinde yaşam kalitesini düşüren, organ kayıplarına ve hayati risklere neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor. Ancak erken tanı ve etkili tedaviyle bu olumsuz tabloyu değiştirmek mümkün" diye konuştu.

'DİYABETİN KONTROL ALTINA ALINMASI SAĞLIK SİSTEMİNE DE KATKI SAĞLAR'

Dahiliye hekimlerinin diyabetin teşhis ve tedavisinde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Koca, "Hastaların yaşam kalitesini artıracak şekilde düzenli takip ve tedavi planlarını hayata geçiriyoruz. DAHUDER olarak gerçekleştirdiğimiz bu farkındalık çalışmasıyla, diyabetin bireylerin ve toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Diyabetin kontrol altına alınması, yalnızca bireylerin sağlığına değil, toplum sağlığına ve sürdürülebilir bir sağlık sistemine de katkı sağlar. Bu nedenle herkesi, düzenli sağlık kontrolleriyle, diyabet taramalarını ihmal etmemeye davet ediyorum. Unutmayalım ki sağlığımız, uzman ellerde güvence altındadır" dedi.

'ÖNLEMLERLE DİYABET OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR'

Önlemlerle diyabet oluşumunun engellenebileceğini söyleyen Doç Dr. Nizameddin Koca, şöyle konuştu: "Çalışma sonucu olarak taramaya katılan bireylerin yüzde yüzde 3,4'ünde daha önce teşhis edilmemiş diyabet tespit edildi. Bu oran, her 30 kişiden 1'ine karşılık geliyor ve bu kişilerin hastalıklarının farkında olmadan, ciddi risk altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 10,6'sının diyabet öncesi durum olarak bilinen prediyabetik bir evrede olduğu belirlendi. Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek, ancak diyabet seviyesine ulaşmamış olduğu bir durumdur ve bu evrede alınacak önlemlerle, diyabet gelişimi büyük ölçüde engellenebilir."

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ - Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyabet Farkındalığı Artırma Çalışması: Her 30 Kişiden 1'inin Hastalığından Haberi Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
20:35 Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek
19:41 Vergi borçları siliniyor mu Bakan Şimşek’ten iddialara yanıt Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
19:19 Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu
19:05 Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:42 Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 Euro’ya satıldı Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: Diyabet Farkındalığı Artırma Çalışması: Her 30 Kişiden 1'inin Hastalığından Haberi Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.