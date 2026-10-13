Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meme kanserinde erken tanı söyleşisi düzenledi

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, meme kanserinde erken tanının önemine dair düzenlenen söyleşide sunum yapan Uzman Dr. Derya Deniz Altıntaş, meme dokusunda fark edilen değişikliklerin dikkate alınması, şüpheli belirtiler karşısında gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve bireysel risk faktörlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve konuya ilişkin doğru bilginin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Uzm. Dr. Derya Deniz Altıntaş'ın katılımıyla Ali Emiri konferans salonunda "meme kanserinde erken tanının önemi" başlıklı sunum ve söyleşi programı gerçekleştirdi. Meme kanserine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen programda, meme kanserinde erken tanının önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve tarama yöntemlerinin hastalığın erken evrede tespit edilmesindeki rolü ele alındı. Uzm. Dr. Derya Deniz Altıntaş, sunumunda meme kanserine ilişkin temel bilgiler paylaşarak erken tanının tedavi süreci ve hastalığın yönetimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Bireysel risk faktörleri değerlendirilmeli

Program kapsamında, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi seçenekleri ve tedavi başarısı açısından sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu. Meme sağlığının korunmasında farkındalığın yanı sıra düzenli kontrollerin ve sağlık profesyonellerinin önerileri doğrultusunda hareket etmenin önemine değinildi. Ayrıca meme dokusunda fark edilen değişikliklerin dikkate alınması, şüpheli belirtiler karşısında gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve bireysel risk faktörlerinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mamografi ve kanser taramaları

Söyleşinin önemli başlıklarından birini de mamografi ve meme kanseri taramalarına ilişkin doğru bilinen yanlışlar oluşturdu. Toplumda mamografi hakkında yaygın olarak karşılaşılan bilgi eksiklikleri ve yanlış inanışlar ele alınırken, mamografinin meme kanserinin erken dönemde tespit edilmesindeki rolü hakkında bilgilendirme yapıldı. Tarama süreçlerine ilişkin merak edilen konular değerlendirilerek yaş, aile öyküsü, kişisel sağlık geçmişi ve bireysel risk faktörlerinin tarama yaklaşımının belirlenmesindeki önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede, meme sağlığına ilişkin kararların bilimsel bilgiler ve sağlık çalışanlarının önerileri doğrultusunda alınmasının gerekliliği vurgulandı.

Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar; meme kanserinde erken teşhis, mamografi uygulamaları, tarama sıklığı, düzenli sağlık kontrolleri ve hastalığa ilişkin merak ettikleri konular hakkında sorularını yöneltme fırsatı buldu.