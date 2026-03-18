Diyarbakır\'da KOAH Tedavisinde Yeni Yöntem

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde uygulanmaya başlanan "bronkoskopik akciğer hacim küçültme sarmalı" yöntemiyle hastaların rahat nefes alması sağlanıyor.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında ileri derecede KOAH hastalarının nefes darlığının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla "bronkoskopik akciğer hacim küçültme sarmalı" yöntemi uygulanmaya başlandı.

Bu yöntemle akciğerin sorunlu bölümünde hacim küçültülmesi sağlanarak hastaların daha rahat nefes alabilmesi amaçlanıyor.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süreyya Çetin Yılmaz, AA muhabirine, KOAH'ın zararlı gaz ve partiküllerin solunması sonucu ortaya çıkan ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığın en önemli nedenlerinin başında tütün ve tütün ürünlerinin geldiğini belirten Yılmaz, sigara, nargile ve yeni nesil elektronik sigaraların KOAH'ın gelişiminde etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye'de KOAH görülme oranının yüksek olduğuna işaret eden Yılmaz, bunun başlıca nedeninin tütün ve tütün ürünlerinin yaygın kullanımı olduğunu bildirdi.

"Bu işlemle hastanın hastalık seviyesini bir kademe aşağı çekebiliyoruz"

Hastalığı çok ilerleyen hastalara daha önce rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla akciğer hacim küçültücü işlemlerin cerrahi yöntemle yapıldığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlar genellikle göğüs cerrahisi tarafından ameliyathane koşullarında ve ciddi anestezi altında yapılan işlemlerdi. Hasta ciddi bir cerrahi işlem geçiriyordu. İyileşme süreci de güç oluyordu çünkü KOAH hastaları genellikle ileri yaşta ve eşlik eden ek hastalıkları olan bireyler. Bronkoskopik yöntemle uygulanan akciğer sarmalı işlemi cerrahiye göre daha farklı bir yöntem. Bu işlemde hastaya yine anestezi veriyoruz. Daha sonra KOAH'tan dolayı yıpranmış, artık işe yaramayan ve hastanın nefes darlığını artıran bölgelere bronkoskopik olarak akciğer sarmalını yerleştiriyoruz. Bu şekilde o bölgenin hacmini küçültüyoruz. Hasta uyandıktan birkaç saat sonra evine gidebiliyor. Bir iki gün sonra da günlük yaşam aktivitelerini sürdürebiliyor. Ameliyatsız bir işlem."

Bronkoskopik akciğer hacim küçültme sarmalı yöntemini artık hastanede yapmaya başladıklarını bildiren Yılmaz, bu yöntemin KOAH'ı tamamen ortadan kaldırmadığını ancak hastaların yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme sağladığını vurguladı.

Yılmaz, "Evre 3-4 dediğimiz hastalar var. Örneğin evre 4 hastalar günlük öz bakımını yapmakta zorlanıyor, giyinemiyor, yiyip içemiyor, dışarı çıkamıyor. Bu işlemle hastanın hastalık seviyesini bir kademe aşağı çekebiliyoruz. Bu da yaşam kalitesinde ciddi bir fark oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce hastaların farklı illere gitmek zorunda kaldığını belirten Yılmaz, tedavinin artık Diyarbakır'da da uygulanabildiğini anlattı.

Yılmaz, şunları aktardı:

"Bu tür işlemler için hem mali yük fazla oluyordu hem de hastalar açısından zor bir süreç yaşanıyordu. Hastanemizde bunu uygulamaya başladık. İlk hastamızı da aldık. İnşallah bundan sonra da bölgeye hizmet vereceğiz. Hastanemiz sadece Diyarbakır değil tüm bölge illerine de hizmet veriyor."

"Nefesim gayet iyi"

Bronkoskopik akciğer hacim küçültme sarmalı yöntemi uygulanan KOAH hastası Mahmut Polat (68) da hastalık nedeniyle günlük yaşamında zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Nefes darlığı yaşadığını ve özellikle yokuş ya da rampalardan çıkmakta zorlandığını anlatan Polat, "Ağır bir şey kaldıramıyordum. Hastaneye başvurdum. Şu an çok iyiyim. Nefesim de gayet iyi. Bu tedaviyi herkese tavsiye ediyorum. Kolay bir tedavi." dedi.