Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı

24.07.2022 10:25
Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı

Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yapıldı.

Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yapıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlyas Yolbaş, AA muhabirine, son zamanlarda Kovid-19 vakalarının giderek artmaya başladığını, bunun kendileri için bir sürpriz olmadığını, tam aksine beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Yeni vakaların çoğunun hastalığı hafif geçirdiğini belirten Yolbaş, vakaların artmasına rağmen ölüm oranlarının çok düşük olduğunu, bunun birkaç nedeninin bulunduğunu ifade etti.

Salgının özellikle aşı olanlarda ciddi bir risk teşkil etmediğine dikkati çeken Yolbaş, şöyle konuştu:

"Hastalar bunu çok hafif atlatıyor. Aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Daha önce Kovid-19 aşısı olmamış ve hastalığı geçirmemiş kişilerin mutlaka aşı olması gerekiyor ama eğer hastalığı geçirmişseniz ve Kovid-19 aşısı olmuşsanız çok korkulacak bir durum yok. Bunun bir istisnai durumu var, 60-65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların çok daha dikkat etmeleri ve gerekiyorsa tekrar doz aşılarını mutlaka yapmalıdırlar. Sağlık Bakanlığımızın önerisi olan bütün vatandaşlarımızın mutlaka gidip aşılarını olması ve eksiz yapmaları lazım."

"Hayatımızda sürekli olarak göreceğiz"

Yolbaş, kalabalık ortamlarda maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bunlara dikkat eden vatandaşlarımızda şu anda ciddi bir tehlike görünmüyor. Gribal enfeksiyonu olan, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, bitkinliği olan vatandaşlarımızın kesinlikle maske takması gerekiyor. Kovid-19 enfeksiyonu dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevsimsel bir grip olmaya başladı. Hayatımızda sürekli olarak göreceğiz. Bu nedenle mutlaka aşılarımızı eksiksiz yapmalıyız. Aşı yapanlar için şu anda ciddi bir tehlike bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Vaka artışları hastanelerin hizmetlerini aksatacak bir düzeyde değil"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu da dünyada ve ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığını bildirdi.

Toplu ortamlarda maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyen Pamukçu, vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını istedi.

Pamukçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vaka artışları hastanelerin hizmetlerini aksatacak bir düzeyde değil. Bu anlamda bizi krize sokacak bir durum değil fakat bölge illerinin tümünde aşı oranlarının düşük olması nedeniyle bağışıklık sistemlerinde bazı eksiklerimiz var. Tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimiz, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık kahramanlarımızın verdiği aşılama hizmetlerinden faydalansın ayrıca 65 yaş üstünde olanların da evde aşı uygulamasından faydalanmasını istiyoruz."

Yoğun bakımda yatanların genellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan hastalardan oluştuğunu kaydeden Pamukçu, onlara da gereken tıbbi desteğin sağlandığını söyledi.

Pamukçu, hastalığa karşı kalabalık ortamlarda vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundular, bıçakla yaralandılar 'Çevreyi kirletmeyin' uyarısında bulundular, bıçakla yaralandılar Hasarlı kazaya karışan minibüse, işçilerin taşındığı minibüs çarptı: 7 yaralı Hasarlı kazaya karışan minibüse, işçilerin taşındığı minibüs çarptı: 7 yaralı
Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:22 Fiyatlar yerli turistler için çok yüksek! Trabzon Uzungöl'den gelen görüntü gündem oldu
10:16 Gülşen'in konserine kaymakamlık engeli! Şile'de sahne alacaktı
09:54 Teröristlerle silahlı fotoğrafları ortaya çıktı! İfadeleri şaşırttı: Biz değiliz
09:47 PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
09:41 Yıllardır aktif siyasette yer almayan MHP'li Oktay Vural sessizliğini bozdu: Yeni sistem sağlıklı işlemiyor
09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 10:37:12. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement