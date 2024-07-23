Diyarbakır'da Yaralıya Ambulans Helikopter İle Hastane Ulaştırıldı - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da Yaralıya Ambulans Helikopter İle Hastane Ulaştırıldı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolda yürürken düşerek kalça kemiği kırılan Mehmet Şerif Güneş, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Güneş'in sevki için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'sağlık komuta' ile görüşme yapıldı ve kısa sürede ambulans helikopter ilçeye ulaştı. Güneş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne teslim edildikten sonra ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

23.07.2024 15:53
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DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yolda yürürken yere düşerek kalça kemiği kırılan Mehmet Şerif Güneş (79), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kulp ilçesinde Mehmet Şerif Güneş, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü. Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen Güneş'in, Diyarbakır'a sevki istendi. Güneş için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'sağlık komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Helikoptere alınan Güneş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Güneş, ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır\'da Yaralıya Ambulans Helikopter İle Hastane Ulaştırıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Yaralıya Ambulans Helikopter İle Hastane Ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yaralıya Ambulans Helikopter İle Hastane Ulaştırıldı - Son Dakika
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