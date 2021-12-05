Diyetisyen Çar: "Bulunduğunuz ortamın rengi, tabakların rengi, yemeklerin rengi iştahı etkilemektedir" - Son Dakika

Diyetisyen Çar: "Bulunduğunuz ortamın rengi, tabakların rengi, yemeklerin rengi iştahı etkilemektedir"

Diyetisyen Defne Çar:

"Besin tüketimini azaltmak isteyen kişiler mutfaklarında mavi ve yeşil renkli dekorlara yer verebilir"

ANKARA - Diyetisyen Defne Çar, renklerin yemek seçimi ve tüketimini etkilediğine belirterek, "Bulunduğunuz ortamın rengi, tabakların rengi, yemeklerin rengi iştahı etkilemektedir. Kırmızı, turuncu ve sarı iştah artıran, mavi ve yeşil ise iştah azaltan renkler arasında yer alır" dedi.

Diyetisyen Defne Çar, renklerin besin tüketimi alışkanlıkları üzerindeki etkisini İHA muhabirine anlattı. Diyetisyen Çar, ortam rengi veya tabakların renginin iştahı etkilediğine dikkati çekerek, kırmızı, turuncu ve sarı renginin açlığı etkilediği için insanların daha hızlı ve daha fazla besin tükettiğini söyledi. Çar, yeşil renginin çoğu kişiye sağlıklı beslenmeyi çağrıştırdığını, mavi renginin ise sakinleştirici etkiye sahip olmasından dolayı besin tüketimini azaltmak isteyen kişilerin mutfaklarında bu renkleri kullanabileceğini dile getirdi.

"Kırmızı, turuncu ve sarı rengini gören insanlar, daha mutlu ve pozitif hissettikleri için yeme kontrolünü kaybedebiliyor"

Yemek seçimi ve tüketimini etkileyen birçok faktörün olduğunu ifade eden Çar, "Bunlardan bir tanesi de renklerdir. Araştırmacılar 9 saniye içerisinde besin seçimini etkileyen en önemli unsurun olduğunu ortaya koymuştur. Bulunduğunuz ortamın rengi, tabakların rengi, yemeklerin rengi iştahı etkilemektedir. Aslında iki grupta sınıflandırabiliriz. İştahı artıran renkler ve azaltan renkler. Kırmızı iştah artıran renkler arasında ilk sırada yer alır. Çoğu yemek zincirlerinin logolarında da kırmızı rengine sıkça yer verilir. Bu sayede kişiler daha hızlı ve daha fazla miktarda besin tüketir. Turuncu, enerji ve heyecan rengidir. Kırmızı gibi turuncu da açlığı tetikler. Sarı da iştahı artıran renkler arasındadır. Sarı rengi, mutluluk hormonunun salgılanmasını destekler. Bu sayede kişiler daha mutlu ve pozitif hissettikleri için yeme kontrolünü kaybedebiliyor" dedi.

"Besin tüketimini azaltmak isteyen kişiler mutfaklarında mavi ve yeşil renkli dekorlara yer verebilir"

Çar, iştahı azaltan renklerin ise mavi ve yeşil olduğunu bilgisini vererek, "Yeşil rengi çoğu kişiye sağlıklı beslenmeyi çağrıştırıyor. Odaklanmayı ve sindirimi artırıyor. Mavi renk de sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliklere sahip. Özellikle mavi renkli besin çok fazla bulunmadığı için mavi renkli tabaklar tercih etmek besin tüketimini azaltabiliyor. Besin tüketimini azaltmak isteyen kişiler mutfaklarında mavi ve yeşil renkli dekorlara yer verebilir" diye konuştu.