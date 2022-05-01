Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı - Son Dakika
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Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı

01.05.2022 12:06

Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, Ramazan boyunca dengeli bir şekilde beslenen bünyenin bayramda bir anda yorulmaması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı

KÜTAHYA - Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm, Ramazan boyunca dengeli bir şekilde beslenen bünyenin bayramda bir anda yorulmaması gerektiğini söyledi.

Üzüm, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren bir ay boyunca dengeli beslenen bünyenin bozulabileceğine belirterek, uyarılarda bulundu.

Üzüm, oruç tutanların Ramazan ayının bitmesiyle özellikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, "Ramazan boyunca gün boya boş kalan mideler bayramda birdenbire doldurulmamalıdır. Böyle ani bir yükleme oruç tutanların ve özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşmalarına neden olabilir. Bayram için hazırlanan besinleri azar azar ve sık sık yiyin. Bilinçsizce tüketilen besinler mide ve bağırsaklarda rahatsızlıklara yol açabilir. Şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları olanların bayramın verdiği rahatlıkla bu besinleri fazla tüketerek sağlıklarını tehlikeye atmamaları gerek. Mümkün olduğunca azar azar ve sık yemek yenmelidir. Bayram için hazırlanan değişik türde ve tatta besinler karıştırılmadan tüketilmemelidir. Çikolata ve tatlı tüketimi; mide yanması, bağırsak bozuklukları gibi hastalıklara yol açar. Bu gerçeğin yemek yerken göz önünde bulundurulmasında fayda var. Bu tip yiyecekler vücuda sadece boş enerji sağlar. Bu enerjinin yoğun olarak yağ ve şekerden sağlanıyor olması kolesterol ve diğer kan yağları yüksek kişiler için bir takım sorunlara yol açar. Bu gerçeğin yemek yerken göz önünde bulundurulmasında fayda var. Bu tip yiyecekler vücuda sadece boş enerji sağlar. Bu enerjinin yoğun olarak yağ ve şekerden sağlanıyor olması kolesterol ve diğer kan yağları yüksek kişiler için bir takım tehlikeler oluşturur. Şekerin fazlasının vücutta yağa dönüşerek depolandığı ve böylece şişmanlığa da neden olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Üzüm, sağlıklı beslenme için günlük en az 2 litre su tüketilmesinin önemine de dikkat çekti.

Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı
Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı
Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı
Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı

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Ramazan Bayramı, Diyetisyen, Enerji, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyetisyen Mehmet Kürşad Üzüm'den bayramda beslenme uyarısı - Son Dakika


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