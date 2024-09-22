Doktor Mahmut Kavderiç\'in Son Yolculuğu

Yıllarca görev yaptığı hastanede vefat eden doktora gözü yaşlı veda
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Devlet Hastanesi Acil Servis eski doktoru Mahmut Kavderiçin hastanede veda töreni düzenlendi. Yakınları ve eski mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.
Olay dün saat 19.00 sıralarında Yeniceköy mahallesinde evde meydana geldi. İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisi eski doktoru Mahmut Kavderevinde fenalaştı. Aile durumu 112'ye bildirdi. Doktor, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doktor, meslektaşlarının yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.
Doktorun cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi girişine getirildi. Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze, İnegöl Turgutalp mahallesi camine götürüldü. Cenaze öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hasköy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Hayrettin Göçmen ile doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.
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