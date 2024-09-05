FSA'dan Dondurulmuş Gıdalar Hakkında Önemli Uyarılar - Son Dakika
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FSA'dan Dondurulmuş Gıdalar Hakkında Önemli Uyarılar

FSA\'dan Dondurulmuş Gıdalar Hakkında Önemli Uyarılar

İngiltere Gıda Standartları Kurumu (FSA), dondurulmuş gıdaların sağlıklı tüketimi hakkında bilgi verdi. Gıdalar son kullanım tarihine kadar dondurulabilir, ancak kalitesi düşebilir. Derin dondurucuda gıdalar bozulmaz, fakat 3-6 ay içinde tüketilmesi önerilir. Çözülmüş gıdalar en iyi 24 saat içinde tüketilmeli ve yeniden dondurulmaları tehlikeli olabilir. Gıdaların yavaşça çözdürülmesi en güvenli yöntemdir.

05.09.2024 17:46
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İngiltere'deki Gıda Standartları Kurumu (FSA) dondurulmuş gıdaların sağlıklı tüketimi ile ilgili soruları yanıtladı.

İşte FSA uzmanlarının dondurulmuş gıdalarla ilgili ipucu ve uyarıları:

1. Gıda yalnızca alındığı gün mü dondurulur?

Bir FSA araştırmasına katılanların %43'ü öyle olduğuna inanıyor ama kuruma göre bu bilgi yanlış.

FSA uzmanlarına göre gıdalar son kullanım tarihine kadar her an dondurulabilir.

Gıda bekledikçe tazeliğinden kaybettiği için zamanla besin değeri düşebilir ama tehlikeli değil.

2. Gıda derin dondurucuda uzun süre beklerse bozulur mu?

FSA araştırmasına göre halkın %38'i gıdaların derin dondurucuda da bozulabileceğine inanıyor.

Ancak kurumun genel müdürü Steve Wearne'e göre bu doğru değil.

Wearne'e göre zamanla buz kristallerinin artması yüzünden gıdanın tadı ve dokusu değişse de besin zehirlenmesi riski yok:

"Gıda derin dondurucuda güvendedir ama zamanla kalitesi düşer. Dolayısıyla da dondurulduktan sonra 3-6 ay içinde tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Tabii paketlenmiş hazır gıdaların üzerindeki etiketlere de bakılmasında fayda var."

3. Gıdayı çözdürdükten sonra ne kadar zamanda türketmeliyiz?

Bakteri türlerinin çoğu, derin dondurucuda ölmüyor. Ancak düşük ısı ve susuzluk yüzünden pasif hale geçiyor.

Bu nedenle gıdanın buzu çözüldüğünde bozulma süreci de yeniden başlıyor.

Steve Wearne "Derin dondurucu, gıdalar için kumandadaki 'bekle' düğmesi gibidir. Zamanı durdurur" diyor.

"Ama buzu çözülünce, duran zaman yeniden akmaya başlar. Bu nedenle gıdaları ancak yiyeceğiniz zaman çözdürün, buzu tamamen çözüldükten sonra da 24 saat içinde yiyin."

4. Dondurulmuş gıdayı çözdürmek için en iyi yöntem hangisi?

Bakteriler genel olarak sıcakta ürediği için gıdayı yavaş yavaş çözdürmek en iyisi.

Aksi halde bakterilerin hızla artması riski var.

FSA'ya göre en güvenli yöntem, kullanmadan bir gece önce buzdolabına aktararak orada çözdürmek.

5. Bir gıdayı ikinci kez dondurmak tehlikeli mi?

Dondurulup çözülmüş gıda bozulma sürecine kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak çözüldükten sonra yeniden dondurulursa, ikinci kez çözüldüğünde bakteriler çok hızla çoğaldığı için zehirlenme riski artıyor.

Dondurulup çözülen gıda pişirilmişse, örneğin çiğ tavuktan tavuklu bir yemek yapılmışsa, o zaman zararlı bakteriler ölüyor ve gıdanın yeniden dondurulması riskli olmuyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık FSA'dan Dondurulmuş Gıdalar Hakkında Önemli Uyarılar - Son Dakika

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