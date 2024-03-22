Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu

Geniş Video İzle

Düzce'de down sendromlu çocuklar Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, hem merkezi tanıdı hem de gönüllerince eğlendi. Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara diş temizliği ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Selçuk Aslan da etkinliğe katılarak destek verdi ve down sendromlu çocuklarla dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yaptı.

22.03.2024 09:19  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu

DÜZCE - Düzce'de down sendromlu çocuklar Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, hem merkezi tanıdı hem de gönüllerince eğlendi.

Düzce'de down sendromlu çocuklar Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir araya geldi. Down sendromlu çocuklara özel düzenlenen etkinlikte çocuklara diş temizliğinde hijyen kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra çocuklar diş taramasından geçerken, çeşitli hediyeler verildi. Down sendromlu çocuklar için yapılan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, Düzce Valisi Selçuk Aslan'da onları yalnız bırakmadı.

Vali Selçuk Aslan, "Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Çocuk Diş Sağlığı Merkezimizde down sendromlu çocuklarımız ve ailelerimiz ile bir araya geldik. Gün farkındalık oluşturma günü olduğu için duyarlılık oluşturma amacı ile buradayız. Diş sağlığı ile ilgili küçük bir jest yapıp onlara hediyeler verdik. Aileler ile dayanışma içerisinde olma arzusunda olduk. Down sendromu doğuştan gelen bir durum. Bu evlatlarımız aldıkları eğitim ile hayata daha fazla tutunabilirler. Ailelerine daha az bağımlı hale gelebilirler. Toplum olarak bu noktada duyarlı olmak zorundayız. Kamu olarak onların hayatı kendi başlarına sürdürebilecekleri alanlar oluşturup planlama yapmak zorundayız. Farkındalık oluşturmak açısından etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu
Kaynak: İHA

Diş Sağlığı, Selçuk, Çocuk, Düzce, Etkinlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri işaret diliyle yaşlı bakımını kutladı
    08:48 Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri işaret diliyle yaşlı bakımını kutladı

    Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencileri, Yaşlı Bakım Haftası'nı işaret diliyle kutladıkları bir video hazırladı. Videoda, yaşlılara değer verilmesi gerektiği mesajı verildi ve sosyal medyada ilgi gördü. Öğrenciler, yaşlıların hatırlanması ve mutlu edilmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecekte yaşlı olacaklarını unutmamaları gerektiğini belirtti.

  • Evde dengesini kaybederek düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
    04:40 Evde dengesini kaybederek düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

    Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen Belkız G. isimli kadın, mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kadın, evde müdahale edildikten sonra kurtarıldı.

  • İstanbul'da köprüler kolon kanserine dikkat çekmek için mavi renkte aydınlatıldı
    03:55 İstanbul'da köprüler kolon kanserine dikkat çekmek için mavi renkte aydınlatıldı

    Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü. Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kolon kanserine dikkat çekmek için mavi renkle aydınlatıldı
    23:17 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kolon kanserine dikkat çekmek için mavi renkle aydınlatıldı

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türk Gastroenteroloji Derneği'nin talebiyle kolon kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı. Türkiye'de Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerden biri olan bu gösteriyle hastalıkla ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

  • Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık teknikerleri düzenlemesi açıklaması
    19:39 Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık teknikerleri düzenlemesi açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık teknikerlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kamuda teknikerlerin kendi işini yapacağını, hemşirelerin ise kendi işini yapacağını belirten Bakan Koca, özel sektörde ise teknikerlerin hemşirelerin gözetiminde, görev tanımına uygun işleri yapabileceğini söyledi.

  • Antalya'da kayıt dışı güzellik merkezlerine operasyon
    19:19 Antalya'da kayıt dışı güzellik merkezlerine operasyon

    Antalya'da Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri ve Pınarbaşı mahallelerinde kayıt dışı çalışan güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda botoks ve yağ eritici malzemeler, gençlik aşısı ile enjektör ve iğneler ele geçirildi. Kayıt dışı güzellik merkezlerinin işletenleri hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


09:01 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
08:21 Turgut Altınok’un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
07:36 Gökhan Zan’ın adaylığını çeken TİP Hatay’da DEM ve EMEP Partisi’nin adaylarını destekleyecek Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
08:49 İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz’in transferi için Arda Güler’i takasta kullanacak İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak
08:05 İstanbul’da Mahzen operasyonu Ümit Değirmenci’nin çetesi çökertildi İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi
07:42 Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular Cesediyle saatlerce gezdiler Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular! Cesediyle saatlerce gezdiler
03:51 Kaza tutanağı hazırlarken facia 2 ölü, 7 yaralı Kaza tutanağı hazırlarken facia! 2 ölü, 7 yaralı
00:43 Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 09:35:31. #1.11#
SON DAKİKA: Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement