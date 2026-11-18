Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ekinci, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) başlangıçta hafif belirtilerle ilerleyebildiğini belirterek, "Geçmeyen öksürük, balgam ve özellikle hareket sırasında ortaya çıkan nefes darlığı göz ardı edilmemeli. Bu şikayetleri yaşlanmanın veya sigara kullanımının doğal bir sonucu olarak değerlendirmek, tanının gecikmesine neden olabilir" dedi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hava yollarında daralmaya ve akciğer dokusunda hasara neden olarak solunum kapasitesini etkileyen, genellikle ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanıyor. Özellikle sigara kullanımıyla ilişkilendirilen KOAH; pasif içicilik, hava kirliliği, mesleki toz ve kimyasal maruziyet gibi farklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor. Medical Park TEM Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ekinci, hastalığın erken belirtilerinin tanınmasının, doğru tanı ve tedavi sürecinin başlatılması açısından önemli olduğunu söyledi.

"KOAH akciğerlerde kalıcı hasara yol açabiliyor"

KOAH'ın akciğerlerde farklı mekanizmalarla hasara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Ekinci, "Hastalığın temelinde hava yollarının daralması ve akciğer dokusunun zarar görmesi bulunuyor. Kronik bronşitte hava yollarının duvarları iltihaplanıp kalınlaşırken balgam üretimi artıyor. Amfizemde ise hava keseciklerinin duvarları hasar görerek esnekliğini kaybediyor. Bu değişiklikler özellikle nefes verme sırasında havanın akciğerlerde hapsolmasına ve hava alışverişinin azalmasına neden olabiliyor" diye konuştu.

"Sabah öksürüğü ve merdiven çıkarken nefes darlığı göz ardı edilmemeli"

KOAH'ın erken dönemlerinde belirtilerin hafif seyredebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ekinci, "Geçmeyen veya tekrarlayan öksürük, balgam çıkarma, hırıltı, göğüste sıkışma hissi ve hareket sırasında nefes darlığı hastalığın belirtileri arasında yer alabiliyor. Özellikle merdiven çıkarken ya da günlük aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak dikkate alınmalı. Bu şikayetler yalnızca yaşlanmaya veya sigara kullanımına bağlanmamalı; tekrarlaması ya da giderek artması durumunda Göğüs Hastalıkları uzmanına başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

"KOAH yalnızca sigara içenlerde görülmüyor"

Sigaranın KOAH açısından en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ancak hastalığın yalnızca sigara içenlerde görülmediğini vurgulayan Uzm. Dr. Ekinci, "Pasif içicilik, iş ortamında maruz kalınan toz, duman ve kimyasallar, dış ortam hava kirliliği ve yetersiz havalandırılan alanlarda kullanılan yakıtların dumanı da akciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca bazı kişilerde çocukluk dönemindeki akciğer gelişimini etkileyen durumlar ve genetik faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabiliyor" dedi.

"Tanının doğrulanmasında solunum fonksiyon testi önemli"

KOAH tanısında hastanın şikayetleri ve maruziyet öyküsünün yanı sıra solunum fonksiyon testlerinden yararlanıldığını belirten Uzm. Dr. Ekinci, "Spirometri olarak adlandırılan solunum fonksiyon testi, hava akımındaki kısıtlanmanın değerlendirilmesini ve KOAH tanısının doğrulanmasını sağlar. Özellikle uzun süreli öksürük, balgam, hırıltı veya eforla nefes darlığı yaşayan ve sigara ya da başka zararlı maddelere maruz kalma öyküsü bulunan kişilerin hekim değerlendirmesiyle bu testi yaptırması önemlidir" diye konuştu.

"Alevlenmeler hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilir"

KOAH hastalarında belirtilerin belirli dönemlerde aniden kötüleşebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Ekinci, şu bilgileri paylaştı:

"Alevlenme dönemlerinde nefes darlığı ve öksürük artabilir, balgam miktarında veya renginde değişiklik görülebilir. Solunum yolu enfeksiyonları önemli tetikleyiciler arasında yer alırken soğuk hava, duman ve hava kirliliği de bazı hastalarda şikayetleri artırabilir. Olağan belirtilerin belirgin şekilde kötüleşmesi durumunda tıbbi değerlendirme alınmalı; ciddi nefes darlığı gibi durumlarda ise acil sağlık desteğine başvurulmalıdır"

"Tedaviyle hastalığın kontrol altına alınması mümkün"

KOAH'ın tamamen ortadan kaldırılabilen bir hastalık olmadığını ancak uygun tedaviyle belirtilerin hafifletilebildiğini ve yaşam kalitesinin artırılabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Ekinci, "Tedavide hastanın durumuna göre inhaler ilaçlardan, solunum rehabilitasyonundan ve gerekli görülen durumlarda oksijen tedavisinden yararlanılabiliyor. Solunum rehabilitasyonu; egzersiz, nefes yönetimi ve hastalıkla baş etme eğitimini kapsıyor. Oksijen tedavisi ise yalnızca ölçümler sonucunda kandaki oksijen düzeyinin düşük olduğu ve hekim tarafından uygun bulunan hastalara uygulanıyor" dedi.

"Sigarayı bırakmak hastalık yönetiminin en önemli adımlarından biri"

KOAH'tan korunmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için zararlı maruziyetlerin azaltılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ekinci, "Sigaranın bırakılması ve pasif içicilikten uzak durulması en önemli adımlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kişinin sağlık durumuna uygun grip, pnömokok ve COVID-19 aşılarının hekim önerisiyle planlanması, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme de hastalık yönetimine katkı sağlayabiliyor. Özellikle kilo kaybı veya iştahsızlık yaşayan hastaların beslenme konusunda destek alması önemli" açıklamasında bulundu.