Sağlık

Dr. Yıldırım, "Aileler çocuklarının gölgesi olmalı"

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Emre Yıldırım, Eskişehir'de yaşanan vahşetin ardından yaptığı açıklamada ailelerin çocukları sanal dünyada da takip etmesi, adeta gölgeleri olması gerektiğini söyledi

ADANA - Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Emre Yıldırım, Eskişehir'de yaşanan vahşetin ardından yaptığı açıklamada ailelerin çocukları sanal dünyada da takip etmesi, adeta gölgeleri olması gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de 18 yaşındaki A.K., oynadığı PUBG oyunundan etkilenerek balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen A.K., bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı.

Sanal bağımlılık gözler önüne çıktı

A.K.'nin yaptığı vahşetle birlikte çocuk ve gençlerin sanal bağımlılığı bir kere daha gözler önüne serildi. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve YEŞİLAY Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Aileler, çocuklarının gölgesi olmalı"

Ailelere sanal bağımlılıkta büyük görev düştüğünü anlatan Dr. Yıldırım, "Aileler çocuklarını sanal dünyada da yalnız bırakmamalı. Adeta onların gölgeleri olmalıdır. Tüm dijital kullanım alanlarını kontrol etmeli, günlük süre takibi ve sıklığı bakılmalıdır. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi tüm dijital kaynaklar tek tek incelenmelidir" dedi.

"Bağımlılığa giden yol taşları döşeniyor"

Dr. Yunus Emre Yıldırım, oyun karakterlerinin çocukları ve gençleri etkisi altına aldığını vurgulayarak, "Dijital oyunlar, içerisindeki karakterler yoluyla davranış, düşünce ve duygularımızı etkiliyor. Özellikle soyut kavram gelişmediği 6-7 yaş öncesi dönemde oyun karakterleri ile gerçek hayat karakterleri arasında ayrımı yapamayabilirler. Bu karakterlerin davranışları oyun içi duygu ve düşünceleri çocuklar tarafından içe ait kabul edilir. Bunun yanı sıra rekabet ile kazanma başarı elde etme sağlanarak çocuklara dijital bir haz alma aşılanır. Bu haz duygusu ile oyunu sürekli oynamak isteme motivasyonu oluşturulur ve zamanla bağımlılığa giden yol taşları döşenmiş olur" ifadelerini kullandı.

"Alternatif sosyal faaliyetler arttırılmalı"

Dijital bağımlılık yerine ailelerin alternatif sosyal aktiviteler yapması gerektiğini anlatan Dr. Yıldırım, "Çağımız dijital çağ olup bundan soyutlanmak mümkün değildir. Fakat nasıl kullanılacağı şekillendirilmelidir. İyi bir okul çevresi, iyi bir aile içi iletişim ile iyi bir sosyal akran çevresi oluşturmak büyük ölçüde nedenleri ortadan kaldırabilir. Dijital alana alternatif keyif ve haz alınabilecek hayati aktiviteler oluşturulmalıdır" diye konuştu.

"Dijital bir çağdayız"

Dijital bağımlılıktan kurtulmak için gereken önlemleri anlatan Dr. Yıldırım, "Birçok ülkede şuanda uygulanan yöntemler var. Bunlar belli bir süre sonrası internette yavaşlatma, bilgisayarın kasması ve oyun içerisindeki hazzın azalması gibi. Bu önlemleri de ülkemizde almalıyız. Aileler çocuklarının ekran süresini kısaltmalı. Dijital çağı kısıtlamak, bundan mahrum bıraktırmak yerine önlemler almak daha sağlıklı olacaktır" dedi.

Öte yandan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve YEŞİLAY Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, 115 YEŞİLAY Danışma Hattı'nda ailelerin daha kapsamlı bilgi alabileceğini söyledi.