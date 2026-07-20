DSÖ’den Demans İçin Yeni Rehber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSÖ’den Demans İçin Yeni Rehber

DSÖ’den Demans İçin Yeni Rehber
20.07.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, demans riskini azaltan yaşam tarzı değişikliklerini vurgulayan yeni rehberini yayımladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), demans riskini azaltmaya yönelik güncellenen rehberini yayımladı. 15 Temmuz'da yayınlanan ikinci baskıda fiziksel aktiviteden sosyal yaşama, kronik hastalıkların kontrolünden hava kirliliğine kadar birçok değiştirilebilir risk faktörüne dikkat çekildi. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, demansın kesin bir tedavisinin bulunmadığını belirterek "Yaşam boyu sürdürülen koruyucu alışkanlıklar demans riskini azaltmada önemli rol oynuyor. Hastalığın erken dönemde kontrol altına alınması büyük önem taşıyor" dedi.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen demansın, yaşlanan nüfusla giderek daha önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, " Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güncellediği 'Demans Riskinin Azaltılması Rehberi', hastalığın ortaya çıkma riskini azaltabilecek yaşam tarzı değişikliklerine ilişkin güncel bilimsel kanıtları bir araya getiriyor" dedi. Prof. Dr. Aykut Bingöl, 2019 yılında yayımlanan ilk rehberin ardından hazırlanan ikinci baskının, son yıllarda elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda önemli ölçüde genişletildiğini aktardı.

'DEMANS GÖRÜLME SIKLIĞININ ARTMASI BEKLENİYOR'

Dünya genelinde 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığını, bu kişilerin büyük bölümünün düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aykut Bingöl, demansı tamamen durduran ya da geriye çeviren kesin bir tedavinin henüz bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Aykut Bingöl, "Bu nedenle yaşam boyu uygulanabilecek koruyucu stratejiler, gelecekte demans görülme sıklığını azaltmada en etkili yaklaşım olarak kabul ediliyor. Risk faktörlerinin önemli bir bölümü değiştirilebilir özellik taşıyor ve bunların erken dönemde kontrol altına alınması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'REHBERE YENİ RİSK FAKTÖRLERİ EKLENDİ'

Prof. Dr. Aykut Bingöl, güncellenen rehberde HIV, inme ve travmatik beyin hasarı başta olmak üzere sekiz yeni risk faktörünün yer aldığını, mevcut sekiz risk faktörüne ilişkin bilimsel kanıtların da yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Rehberde öneriler üç temel başlık altında toplanıyor:

"Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi

Demans riskiyle ilişkili sağlık sorunlarının etkin yönetimi

Çevresel risk faktörlerinin azaltılması"

'FİZİKSEL AKTİVİTE VE SOSYAL YAŞAM KORUYUCU ROL OYNUYOR'

DSÖ rehberinde özellikle düzenli fiziksel aktivite, bilişsel egzersizler ve sosyal yaşamın sürdürülmesinin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Aykut Bingöl, şu bilgileri paylaştı:

"Normal bilişsel işlevlere veya hafif bilişsel bozukluğa sahip yetişkinlerde bilişsel eğitim programları ve sosyal etkinliklere katılım öneriliyor. Düzenli fiziksel aktivite ise demans riskini azaltmada en güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenen uygulamalar arasında yer alıyor."

'KRONİK HASTALIKLARIN KONTROLÜ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Rehberde yalnızca yaşam tarzı değil, kronik hastalıkların kontrolünün de demans riskini azaltmada önemli rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aykut Bingöl; hipertansiyon, diyabet, obezite, kolesterol yüksekliği, işitme kaybı, uyku bozuklukları ve depresyon gibi sağlık sorunlarının uygun şekilde yönetilmesinin koruyucu etkisine işaret edildiğini söyledi. Sigaranın bırakılmasının güçlü bir öneri olarak yer aldığını belirten Prof. Dr. Aykut Bingöl, alkol tüketiminin sınırlandırılması ve sağlıklı beslenmenin de riskin azaltılmasına katkı sağlayan önemli yaşam tarzı değişiklikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

'ÇEVRESEL FAKTÖRLER DE DEMANS RİSKİNİ ETKİLİYOR'

Yeni rehberde ilk kez çevresel risk faktörlerine daha geniş yer verildiğini belirten Prof. Dr. Aykut Bingöl, özellikle hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın demans gelişimi açısından önem taşıyan risk faktörlerinden biri olarak değerlendirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Aykut Bingöl, demans riskini azaltmak için günlük yaşamda uygulanabilecek şu önerilerde bulundu:

"Düzenli fiziksel aktivite yapın.

Sosyal yaşamın içinde kalın, sosyal ilişkilerinizi sürdürün.

Tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi kronik hastalıklarınızı kontrol altında tutun.

Sigara kullanmayın, alkol tüketimini sınırlandırın.

Akdeniz tipi dengeli ve sağlıklı beslenin.

İşitme ve görme kayıplarını ihmal etmeyin, gerektiğinde tedavi olun.

Düzenli ve kaliteli uyuyun, beyin sağlığını destekleyen yaşam alışkanlıkları edinin."

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Rehber, Demans, Demans, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık DSÖ’den Demans İçin Yeni Rehber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
Van’ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:50
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı Arka planda olanlara bakın
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı! Arka planda olanlara bakın
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:06
Ahbap operasyonu Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:43
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi TRT’nin kararı büyük tepki çekti
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
07:09
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj Türk savaş uçakları havalandı
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
07:00
Yamal’dan Trump’a tarihi ayar Görüntü kutlamalara damga vurdu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
06:42
Piyasalar diken üstünde Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
03:49
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü
Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü
01:37
Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:24:18. #7.13#
SON DAKİKA: DSÖ’den Demans İçin Yeni Rehber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.