Sağlık

Duman, 20 Kilo Verip Sokağa Dönüyor

Duman, 20 Kilo Verip Sokağa Dönüyor
13.08.2025 11:39
Ankara'da fazla kiloları nedeniyle tedaviye alınan Duman, 6 ayda 20 kilo vererek sokağa bırakılacak.

ANKARA'da fazla kiloları nedeniyle veteriner kliniğinde tedaviye alınan 12 yaşındaki sokak köpeği 'Duman', diyet ve egzersiz programı ile 6 ayda 20 kilo verdi. İdeal kilosuna ulaşan Duman, yaşam alanına bırakılacak.

Sokakta aşırı kiloları nedeniyle yürümekte zorluk çeken sokak köpeği 'Duman'ı gören hayvanseverler, hayvanı alıp, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Yapılan tetkiklerde Duman'ın 55 kiloya ulaştığı, ayrıca bel fıtığı bulunduğu belirlendi. Duman, veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli gözetiminde tedaviye alındı. Özel diyet uygulanan Duman'a ayrıca egzersiz programı hazırlandı. Duman, her gün koşu bandında yürütülüp, pilates topuyla, oyun parkurunda egzersiz programına alındı. Duman, diyet ve egzersizle 6 ayda yaklaşık 20 kilo vererek 35 kiloya kadar düştü. Kilo vermesiyle birlikte Duman'ın bel fıtığı rahatsızlığı da azaldı. İdeal kilosuna ulaşan Duman, artık sokağa çıkıp rahatlıkla yürüyüp, koşabiliyor. Duman, kısa süre sonra yaşam alanına geri bırakılacak.

'KONFORLU BİR ŞEKİLDE KİLO VERDİ'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, Duman'ın sokakta yaşayan hayvanseverler tarafından çok iyi bakıldığı için aşırı kilo problemi yaşaması nedeniyle kliniğe getirildiğini söyleyerek, "Elif Hanım, onun tedavi masraflarını üstlendi. Burada hem yürümesi, hem de kilo vermesi sürecini takip ettik. Önce yürümeye başladık, kilo verdikçe yürümemiz ve hareket etmemiz daha da konforlu hale geldi. Yaklaşık 6 ay gibi bir süre bizimle birlikte geçirdi. 55 kiloyla başladık. Şu an yaklaşık 35-36 kilo civarında. Çok konforlu bir şekilde kilo verdi. Aynı zamanda kalple ilgili de bazı problemleri vardı ve bununla ilgili ilaç süreci başladı. Şimdi artık mezun oluyor. Maalesef ki bir yuva bulamadığımız için bir yaşam alanına bırakılacak" dedi.

Kaynak: DHA

