Dünya Rahim Nakli Kongresi Antalya\'da

Sağlık

DÜNYADA ilk kadavradan rahim naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi, 2025'te Uluslararası Rahim Nakli Derneği tarafından düzenlenecek Dünya Rahim Nakli Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Gerçekleştirdikleri ameliyatın tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' olarak girdiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, " Antalya'da yüzlerce bilim insanının katılacağı uluslararası bir kongre bu" dedi.

2012 yılında dünyada ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi, 2025'te Uluslararası Rahim Nakli Derneği tarafından düzenlenecek Dünya Rahim Nakli Kongresi'nin ev sahibi olacak. 5-6 Eylül'de İsveç'te gerçekleştirilen ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da katıldığı kongrede alınan kararla seneye Antalya'da gerçekleştirilecek kongreye, İsveç, ABD, Almanya, Hindistan, Japonya, Singapur gibi birçok ülkeden yüzlerce bilim insanı katılacak.

Bu sene İsveç'te gerçekleştirilen kongreye katıldığını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "2012'de ilk bizim tarafımızdan yapılan ve bizi takip eden ülkelerdeki hastalara neler oldu, hangi komplikasyonlar gelişti, bebekler ve aileler ne durumda, bunlar tartışıldı. Gelecek sene yapılacak kongrenin de yeri kararlaştırıldı. Çok mutluyuz ki Dünya Rahim Nakli Kongresi seneye Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Antalya'da yüzlerce bilim insanının katılacağı uluslararası bir kongre bu. Bu kongrede İsveç, Amerika, Almanya, Hindistan, Japonya, Singapur gibi birçok ülkeden bilim insanını ağırlayacağız" dedi.

100'ÜN ÜZERİNDE KADINA RAHİM NAKLİ YAPILDI

Bilimde bir yol açmanın her zaman zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Bilimde ilk taşları döşemek çok zordur. Biz de 'Özkan Tekniği' ile dünyada ilk rahim naklini gerçekleştirdik. Bu rahimle ilk gebeliğe sahip olduk. 9'uncu yılın sonunda Derya, bebeğini kucağına aldı. Sonra biz 2'ncisini yaptık. İsveç ekibi bizi ziyarete geldi ve hemen 7 hastaya nakil yapıldı. Amerika ve Almanya bizi takip etti. 2012 yılında deneysel bir olguydu ama şu an 100 üzerinde kadına rahim nakli yapıldı. Bir kısmının 2 çocuğu oldu. Tecrübeler devam ediyor" diye konuştu.

'DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE SORGULANMIYOR'

Rahim nakliyle ilgili toplumda yanlış algılar olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bu ameliyat tamamen yumurtası olan kadınlara yapılıyor. Bu bebekler, kendi bebekleri. Yurt dışında böyle bir algı yok. Tüp bebek tekniğine benzer bir teknik. Dünyanın hiçbir yerinde sorgulanmıyor. Sadece rahim yokluğundan çocuk sahibi olamıyor. Biz de eksik olan rahmi transfer ediyoruz. Kendi yumurtalarıyla çocuk sahibi oluyor. Bu neden hala tartışılıyor anlayamıyorum" dedi.

ANNENİN DAHA FAZLA İLACA MARUZ KALMAMASI İÇİN RAHİM ALINIYOR

Kongrede doğum sonrası rahmin geri alınmasının da tartışıldığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Rahim bir hayati organ değil. Kadının çocuk doğurmasına yarayan bir organ. Gebelik gerçekleşir ve hasta çocuk sahibi olursa 2'nci kez anne olma isteğini karşılaşabiliyoruz. Yaptığımız 2 anne de 2'nci çocukları olmasını istedi. Daha fazla ilaca maruz kalmaması adına ortak ekip kararıyla rahmi almaya karar verdik. Tamamen ekip ve anne ile baba arasında konuşulan, alınan karar" diye konuştu.