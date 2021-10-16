Rusya'da günlük Covid-19 ölümleri ilk defa 1.000'i aştı - Son Dakika

Rusya son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1.002 olduğunu açıkladı.

Bugün açıklanan sayı, pandemi başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Rusya'da günlük ölümler bir haftadır yükselirken Kremlin, bunun sorumlusu olarak aşılanmak istemeyen Rusları gösteriyor.

Ülke genelinde aşılara güvenin az olması nedeniyle toplumun yalnızca üçte biri aşı oldu.

Rusya'da bugüne kadar 222 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu Avrupa'daki en yüksek sayı.

Ülkedeki günlük vaka sayısı ise 33 bin olarak açıklandı.

Hükümet ekonominin işleyişine zarar vermemek için Covid-19 önlemlerini sıkılaştırmak istemediklerini duyurdu.

Kremlin, daha fazla önlem yerine halkı aşılanmaya ikna etmeye çalışıyor.

Bu hafta konuyla ilgili bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Vakaların arttığı dönemlerde halka aşılanmalarının gerektiğini anlatmaya devam ediyoruz.

"Aşılanmamak büyük bir sorumsuzluk. Çünkü virüs öldürüyor."

Hükümet ülkedeki sağlık sisteminin henüz kilitlenme aşamasına gelmediğini söylüyor.

Fakat Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Covid-19 endişesiyle istifa etmiş olan doktorlara aşılanıp işe geri dönme çağrısı yaptı.

Rusya'daki aktif vaka sayısı da 750 bin olarak açıklandı.

Bu, kayıtların tutulmaya başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek sayı.

Pandemi başından beri ülkede 8 milyon kişide koronavirüs tespit edildi.

Rusya'da aşılanan kişi sayısı ile çift doz aşılanan kişi sayısı neredeyse aynı.

Bu da aşılanmak isteyen kişilerin çift doz aşılarını tamamlama imkanı bulduğunu fakat aşıya güvenmeyen kişilerin tek bir doz bile yaptırmamayı seçtiğini gösteriyor.

Rusya'da yaşayanlar, aşı yaptırmış veya son altı ayda Covid-19 geçirmiş olmaları durumunda Türkiye'ye PCR veya antijen testi yaptırmadan girebiliyor.

Rusya'da yaşayıp aşı yaptırmamış kişiler ise son 72 saat içinde yapılmış PCR veya son 48 saat içinde yapılmış hızlı antijen testiyle Türkiye'ye giriş yapabiliyor.