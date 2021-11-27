Dünya Sağlık Örgütü'nden kötü haber! Türkiye obezitede Avrupa birincisi! - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye, obezite oranları konusunda Avrupa'da başı çeken ülke konumunda yer alıyor.

TÜRKİYE BİRİNCİ, MALTA İKİNCİ

Nüfusunun yüzde 32,1'i obez olan Türkiye'yi yüzde 28,9'la Malta ve yüzde 27,89'la Birleşik Krallık takip ediyor.

Avrupa'da obezite oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 17,9 Bosna Hersek, yüzde 18,9'la Moldova ve yüzde 19,5 ile İsviçre olarak sıralanıyor.

DSÖ verilerine göre dünyada 18 yaş üstü 650 milyon kişi obez olarak tanımlanıyor.

YOKSULLUK OBEZİTEYİ ARTIRAN ETKENLERDEN

Gelişmekte olan ülkelerde obez nüfusun önemli bir bölümü toplumun yoksul kesimlerindeki insanlardan oluşuyor. Nature dergisinde geçtiğimiz yıl yayınlanan bir makale de obeziteyi ekonomik bir sorun olarak tanımlıyor. Makaleye göre, ortalama gelirin yılda 45 bin doların altında olduğu tüm Amerikan eyaletlerinde obezite oranı yüzde 35'in üstünde seyrediyor. Ortalama gelirin 65 bin doların üstünde olduğu eyaletlerde ise bu oran yüzde 25'in altına iniyor. Makale gelir seviyesindeki düşüşle birlikte obezitenin artmasının temel sebebi olarak sağlıklı gıdalara erişimin azalması ve işlenmiş, şekerli gıdalara yönelimin artmasını gösteriyor.