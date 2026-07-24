Duygusal Yeme Nedenleri ve Kontrol Yöntemleri

Uyarı: Bu haber, yeme bozukluğu riski taşıyan kişiler için tetikleyici olabilir. Bu durumda aile hekiminden destek isteyebilirsiniz.Aslında hiç aç olmadığınız halde bir paket bisküviyi bitirdiğiniz oldu mu hiç? Duygusal yeme yaygın bir durum ve uzmanlar bunun sadece stres veya üzüntüden kaynaklanmadığını söylüyor. Araştırmalar, yetersiz uyku sonrası ertesi gün insanların farkında olmadan yüzlerce ekstra kalori tüketebileceğini gösteriyor.Gözden kaçırdığımız başka tetikleyici faktörler de var. Aç olmadığım halde neden yemek yiyorum?Duygusal yeme bozukluğundan etkilenmiş olabileceğinizin beş belirtisi: Duygusal yeme alışkanlığına ne sebep olur?Duygusal yemenin esas olarak mutlu olduğunuzda kendinizi "ödüllendirmek" veya üzgün olduğunuzda kendinizi "teselli etmekle" ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz?Ne zaman ve ne yediğimiz üzerinde etkili olabilecek başka duygu ve durumlar da var: StresDoktor ve kişisel antrenör Aishah Muhammad, "Vücudumuz, bir aslan tarafından kovalanmanın yarattığı stresle iş yerindeki teslim tarihlerinin yarattığı stres arasındaki farkı anlayamaz" diyor.Bu da bize enerji verecek bir şey tüketme isteğimizin neden bu kadar yoğun olabildiğini açıklıyor.Can sıkıntısıCan sıkıntısı, daha az dengeli beslenme tercihlerinde bulunmayla bağlantılı yaygın duygulardan biri. Aç olduğumuz için değil, dikkatimizi başka yöne çekmek için yemek yiyoruz.UykusuzlukYorgunluk bir duygu olmasa da enerjimizin düşük olduğunu hissetmemize neden oluyor.Bu durum beslenme biçimimizi etkileyebiliyor. Enerji seviyemizi yükseltmek isterken aynı zamanda duygularımızı kontrol etmekte daha fazla zorlanabiliyoruz.Araştırmalar, uykusuz kaldığımızda iyi uyuduğumuz günlere kıyasla günde yaklaşık 400 kalori daha fazla tüketebildiğimizi gösteriyor. Bunun nedeni, "uyanık kalabilmek için genellikle karbonhidratlar gibi hızlı enerji kaynaklarına yönelmemiz."Diyetisyen Sophie Medlin, "Uykulu olmak açlık hormonlarını da artırıyor" diyor.Yakın zamanda yapılan araştırmalar, sürekli olarak yedi saatten az uyumanın açlık hormonlarını etkilediğini ve bunun da yeme isteğini artırdığını gösteriyor.Duygusal yeme döngüsü nasıl işliyor?Zaman zaman rahatlamak için yemek yemek normal olsa da zor duygularla başa çıkmak amacıyla düzenli olarak yemeğe yönelmek, zaman içinde hem fiziksel sağlığı hem de duygusal iyilik halini etkileyebilir.İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, sık sık duygusal yeme davranışında bulunmanın şu şekilde bir döngüye dönüşebileceğini belirtiyor: Ancak duygusal yemeyi kontrol altına almanın basit ve etkili yolları bulunuyor.Yardımcı olabilecek basit "üç F" yöntemiNeden duygusal olarak yemek yediğimizi anlamak, bu davranışı kontrol etmemize yardımcı olabilir."Feel Great Lose Weight" (İyi Hisset Kilo Kaybet) ve "The Stress Solution" (Stres Çözümü) kitaplarının yazarı Dr. Rangan Chatterjee de "üç F" adını verdiği sistemi denemeyi öneriyor. Sistemdeki üç F şunları ifade ediyor: Feel – HissetAcıktığınızda bir an durun ve kendinize sıkılmış, yalnız veya stresli olup olmadığınızı sorun. Gerçekten açsanız yemek yiyin.Feed – Besleİlk aşamada tespit ettiğiniz duyguyu, yemeyi seçtiğiniz şeyin nasıl beslediğini düşünün. O yiyeceği yemek sizi nasıl hissettiriyor: Daha iyi mi, daha kötü mü, yoksa hiçbir şeyi değiştirmiyor mu?Find – BulBu duyguyla başa çıkmak için yemek dışındaki bir yöntem bulabilir misiniz? Egzersiz yapmak, yoga, uzun bir banyo, uyumak, bir arkadaşınızı aramak veya kaygı ve stresi azaltmak için nefes tekniklerini kullanmak bunlardan bazıları olabilir.NHS de açlığınızı değerlendirmek için durup düşünmeyi içeren bilinçli beslenmeye öncelik verilmesini öneriyor. Ayrıca duyguları düzenlemeye yardımcı olması için meditasyon ve kişisel bakım uygulamalarını tavsiye ediyor. Bunlar arasında oyun oynamaktan boyama yapmaya, el işiyle uğraşmaktan günlük tutmaya kadar pek çok etkinlik bulunuyor.Üzgün veya stresli olduğumuzda neden şekerli yiyeceklere yöneliriz?Britanya Diyetisyenler Derneği (BDA), insanların duygusal yeme sırasında "rahatlamak için meyve kasesine yönelmelerinin pek olası olmadığını" belirtiyor.Bunun nedeni, yağ ve şeker oranı yüksek yiyeceklerin, daha sağlıklı seçeneklere kıyasla ödül ve hazla ilişkilendirilen dopamin kimyasalının üretimini daha fazla harekete geçirmesi.Psikolog Dr. Douglas Lisle'a göre bu yiyecekleri daha fazla tükettikçe ve beyninizdeki haz merkezlerini daha sık harekete geçirdikçe etkileri azalıyor. Bunun sonucunda daha fazlasını istiyor ve bir döngünün içine hapsoluyoruz."Üstelik stresli olduğunuzda, savaşmanıza veya kaçmanıza yardımcı olacak, kolay sindirilen ve hızla enerji sağlayan yiyecekleri, yani şeker ve karbonhidratları istersiniz."Çikolata, cips, bisküvi ve paket servis yemekleri bunların arasında sayılabilir.Duygusal yeme sağlıklı olabilir mi?Yiyeceklerin gerçekten kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabileceği bazı durumlar olabilir. Beslenme uzmanı Rachael Hartley, film izlerken yemek yemenin veya hamur işi pişirmenin olumlu duygusal deneyimler olabileceğini söylüyor.Hartley'e göre bilinçli ve belirli bir niyetle yemek yediğinizde, dürtüsel biçimde yemek yerine "yemeğinizin ve yaşadığınız deneyimin tadını çıkarma olasılığınız çok daha yüksek."Ayrıca, duygusal yeme her zaman sağlıksız beslenme anlamına gelmiyor.Hartley, "Ancak yiyecekler sorunları nadiren çözer ve zor deneyimleri işlemenize yardımcı olamaz. Bu nedenle güçlüklerle başa çıkmanın bir yolu olarak yiyeceklerin ötesine bakmamız gerekiyor" diyor."Yemek yemek, başa çıkma araçlarınız arasındaki tek yöntem olmamalı."Duygusal yeme davranışınız varsa neler deneyebilirsiniz?Duygusal yeme sonrasında kendinize nasıl daha anlayışlı davranabilirsiniz?Uzmanlar, zaman zaman duygusal nedenlerle yemek yemenin normal olduğunu ve bunu hayatımızdan tamamen çıkarmamız gerekmediğini söylüyor.Amaç, yemeğin stresle, can sıkıntısıyla veya moral bozukluğuyla başa çıkmanın temel yollarından biri haline geldiği anları fark etmek ve zaman içinde başka, daha yararlı yöntemler geliştirmek.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .