Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 48 ilde bulunan PET-CT cihazı hizmete girdi - Son Dakika
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 48 ilde bulunan PET-CT cihazı hizmete girdi

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde kanser tanısında kullanılan PET-CT cihazı, yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla hizmete sunuldu. Türkiye'de sadece 48 ilde bulunan cihaz sayesinde Düzce ve çevre illerdeki hastalar kanser teşhisi için başka illere gitmek zorunda kalmayacak.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde ileri düzeyde kanser tanıma yönteminde kullanılan PET-CT cihazının hizmete girmesi dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Hastanenin Nükleer Tıp Bölümü'ne yaklaşık 80 milyon liralık kaynakla kazandırılan PET-CT cihazının kurulumu tamamlandı.

Cihazın hizmete girmesi dolayısıyla hastane bahçesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, kentte sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Düzce'miz 81 il arasında genç bir vilayet olabilir ancak en büyük vilayetlerin aldığı hizmetlere layık bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık konusundaki hassasiyetini biliyoruz. 20-25 yıl öncesine baktığımızda şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda eleştiri vardı ancak pandemi döneminde bu yatırımların ne kadar gerekli olduğunu ve insanımıza ne kadar büyük hizmet sunduğunu hep birlikte gördük." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise cihazın kanser teşhisinde şehirdeki önemli bir eksikliği gidereceğini ve hastaların çevre illere gitmek zorunda kalmasının önüne geçeceğini vurguladı.

PET-CT cihazının Düzce'ye kazandırılması için yoğun çaba harcandığını dile getiren AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "PET-CT cihazı belirli nüfusun altındaki şehirlere kolaylıkla verilemiyor. Sağlık planlaması kapsamında bu cihaz şu anda Türkiye'de sadece 48 ilde bulunuyor. Bütçesi oldukça yüksek bir cihaz. Sadece Düzce'ye değil, çevre illerdeki hastalara da hizmet verecek." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, bundan sonraki süreçte kanser tedavisiyle ilgili yatırımları da gündeme getireceklerine değinerek, Düzce'nin sağlık alanında kendini sürekli yenilediğini ve geliştirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek cihazın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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