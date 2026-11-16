Düzce Cumayeri\'de Lösemili Çocuklar Haftası için farkındalık etkinliği yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Cumayeri ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen programda, lösemi hastalığına dikkat çekilerek toplumsal bilincin artırılması hedeflendi. Etkinlik kapsamında, lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik duyarlılığın artırılması ve hastalık konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.