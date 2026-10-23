Düzce Kaynaşlı\'da Gebe Okulu\'nda anne adaylarına normal doğum eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Normal Doğum ve Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte anne sütünün önemi ve normal doğumun anne ile bebek sağlığına faydaları anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebek sağlığının korunması ve sağlıklı doğum konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda normal doğum ve emzirme haftası dolayısıyla Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Fatma Yıldırım tarafından verilen eğitimde, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi, doğru emzirme alışkanlıkları ve normal doğumun anne ile bebek sağlığı açısından sağladığı faydalar ele alındı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğiyle anne adaylarının doğum ve emzirme süreçleri hakkında bilinçlendirilmesi ve sağlıklı annelik konusunda farkındalıklarının artırılması sağlanıyor.