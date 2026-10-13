Düzce Kaynaşlı'da ruh sağlığı ve meme kanseri için farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Düzce Kaynaşlı'da ruh sağlığı ve meme kanseri için farkındalık yürüyüşü yapıldı

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Düzce Kaynaşlı\'da ruh sağlığı ve meme kanseri için farkındalık yürüyüşü yapıldı
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Düzce Kaynaşlı'da Dünya Ruh Sağlığı Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürüyüş düzenlendi. Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay iş birliğiyle yapılan etkinlikte ruh sağlığı ve erken farkındalığın önemi vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Dünya Ruh Sağlığı Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen yürüyüşte, ruh sağlığının korunması ve meme kanserinde erken farkındalığın önemi vurgulandı.

Kaynaşlı ilçesinde sağlık bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Dünya Ruh Sağlığı Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi. Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay Kaynaşlı Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşte, ruh sağlığının korunması ve meme kanseri konusunda bilinçlenmenin önemi ön plana çıkarıldı.

Etkinlik boyunca toplumda sağlık farkındalığının artırılmasına yönelik mesajlar verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve sağlık konularında toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Kaynaşlı'da ruh sağlığı ve meme kanseri için farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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