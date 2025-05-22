Egzersiz Hipokinetik Hastalıklara İyi Gelen İlaç - Son Dakika
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Sağlık

Egzersiz Hipokinetik Hastalıklara İyi Gelen İlaç

22.05.2025 12:03
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Prof. Dr. İsa Sağıroğlu, düzenli egzersizin obezite ve diyabet gibi hastalıklarla mücadelede etkili olduğunu vurguladı.

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsa Sağıroğlu, obezite, Tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi hipokinetik hastalıklara karşı doğru planlanmış egzersizlerin ilaç gibi etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sağıroğlu, "Hipokinetik hastalıklarla mücadelede doğru planlanmış, hedefe yönelik egzersizler bir ilaç gibi, bir tedavi yöntemi gibi etki göstermekte ve hastalığın seyrinde, tedavi sürecinde önemli rol oynamaktadır. Vatandaşlarımız mutlaka hareket etmeliler. Yani, günde en az 30 dakika yürüyüş gibi basit bir fiziksel aktivite de olsa; yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi aktiviteleri mutlaka yaşamlarının bir parçası olarak görmelidirler" dedi.

TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı, atletik performans gelişimi ve fitness uzmanı Prof. Dr. İsa Sağıroğlu, giderek artan hareketsiz yaşam tarzının, birçok ciddi sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini söyledi. Prof. Dr Sağıroğlu, fiziksel aktivite eksikliğinin nedeniyle obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler ve yüksek tansiyon gibi hipokinetik hastalıkların arttığına dikkat çekerek, düzenli fitness egzersizlerinin hem koruyucu hem de tedavi edici etkisi olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Sağıroğlu, "Fitness egzersizleri, insanların özellikle sağlığını koruyucu etkileri göz önünde bulundurulduğunda; kardiyovasküler zindeliğin sağlanması, kassal zindeliğin ve uygunluğun sağlanması, ideal vücut kompozisyonuna ulaşma ve hareketliliğin artırılması gibi bileşenleri göz önünde bulundurulduğunda, hipokinetik hastalıklarla mücadelede en büyük silahlardan biri haline geliyor" dedi.

'GÜNDE 30 DAKİKA FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Sağıroğlu, "En az haftada beş gün, günde 30 dakika olacak şekilde düzenli yapılacak bir fiziksel aktivitenin, bu hipokinetik hastalıklarla mücadelede önemli bir rolü olacaktır. Ancak sadece yürüyüş ya da bisiklet gibi egzersizler değil; bunun yanında, haftada iki gün ağırlık kaldırma, vücut ağırlığı da olsa direnç egzersizlerinin programına eklenmesi gerekiyor. Tabii bu boyutta, eğer bir fitness profesyonelinden yardım alınacaksa, çok daha etkili sonuçlar elde edilebileceği görülmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Sağıroğlu, "Düzenli fitness egzersizlerinin iki tane rolü var; Birincisi hastalıkları önlemedeki etkisi, diğeri de hastalıklarla mücadelede bir tedavi yöntemi olarak kullanılması. Şimdi, öncelikle etkiye baktığımızda, hastalıkların oluşmasını engellemede hipokinetik hastalıkların en büyük nedeni ne dedik; Fiziksel aktivite yetersizliği. İşte düzenli yapılan, belirli bir amaca yönelik, düzenlenmiş, programlanmış fiziksel aktiviteler ki bunlara egzersiz adını veriyoruz, fitness egzersizleri, birinci aşamada hastalıkların önlenmesini sağlıyor. İkinci aşamadaysa, hipokinetik hastalıkları mevcut olan bireyler Tip 2 diyabet olabilir, obezite olabilir, koroner arter hastalıkları olabilir– bunlarla mücadelede doğru planlanmış, hedefe yönelik egzersizler bir ilaç gibi, bir tedavi yöntemi gibi etki göstermekte ve hastalığın seyrinde, tedavi sürecinde önemli rol oynamaktadır" diye konuştu.

'HEKİM KONTROLÜNDE VE GÖZETİMİNDE YAPILMALI'

Özellikle hipokinetik hastalığı olan bireylerde, egersizlerin doktorun işbirliğiyle yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sağıroğlu, "Özellikle hasta bireylerde, bir hipokinetik hastalığa sahip bireyde egzersiz profesyoneli bir egzersiz programı uygulayacaksa, mutlaka multidisipliner yaklaşımı benimsemelidir. Hastanın birinci derecede sorumlusu hekimdir. Hastanın doktoruyla iş birliği yaparak uygun bir egzersiz programı oluşturmalı ve onu hastaya en uygun şekilde aktarması gerekmektedir. Burada mutlaka, hastanın hekiminin kontrolünde ve gözetiminde yapılması gerekiyor egzersizlerin" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Trakya Üniversitesi, Hipertansiyon, Hipertansiyon, Tansiyon, Tansiyon, Eğitim, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Egzersiz Hipokinetik Hastalıklara İyi Gelen İlaç - Son Dakika

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