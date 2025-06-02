Egzersiz, Kanser Tekrarını Önlemede İlaçlardan Daha Etkili - Son Dakika
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Sağlık

Egzersiz, Kanser Tekrarını Önlemede İlaçlardan Daha Etkili

Egzersiz, Kanser Tekrarını Önlemede İlaçlardan Daha Etkili
02.06.2025 13:49
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Yeni araştırma, egzersizin kanser tekrarı riskini azalttığını ve anlamlı faydalar sunduğunu gösterdi.

YENİ bir araştırma, egzersizin kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabileceğini gösterdi.

ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve Avustralya'da yüzlerce hastanın katılımıyla gerçekleştirilen öncü bir araştırmaya göre, tedavi sonrası düzenli egzersiz yapmak kanserin geri dönmesini önlemede ilaçlardan daha etkili olabilir. Chicago'daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan ve New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, egzersizin ölüm riskini yüzde 37, yeni ya da tekrarlayan tümör riskini ise yüzde 28 oranında azalttığı bildirildi.

Kolon kanseri hastaları üzerinde 14 yıl boyunca yürütülen araştırmaya göre, tedavi sonrasında kişiye özel bir egzersiz programına katılan hastaların hayatta kalma oranları anlamlı şekilde yükseldi. Program kapsamında hastalar, kişisel antrenör ya da sağlık koçu eşliğinde, haftada üç ila dört kez 45-60 dakikalık yürüyüş ya da benzeri fiziksel aktivitelere yönlendirildi. ASCO Medikal Direktörü Dr. Julie Gralow, çalışmayla ilgili, "Bu sonuçlar birçok ilaca göre çok daha etkili ve yan etkisiz bir alternatif sunduğunu gösteriyor. Egzersiz, kelimenin tam anlamıyla ilaçtan daha iyi" ifadelerini kullandı.

Araştırmada, 889 kolon kanseri hastası iki gruba ayrıldı: Biri yalnızca sağlıklı yaşam bilgileri içeren bir broşür alırken, diğer grup üç yıl boyunca bir egzersiz programına dahil edildi. Beş yılın sonunda egzersiz yapan grubun tekrarlayan ya da yeni kanser geliştirme riski yüzde 28 daha düşük çıktı. Sekiz yıl sonra ise ölüm riski yüzde 37 daha azdı.

Araştırma doğrudan kolon kanseri üzerine odaklanmış olsa da uzmanlar, benzer faydaların diğer kanser türleri için de geçerli olabileceğine dikkat çekiyor. Yale Üniversitesi'nden Dr. Pamela Kunz, "Bu düzeyde etkisi olan bir müdahalenin yaygınlaştırılması kaçınılmaz" dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis ise "Bu çığır açıcı bulgular, ameliyat ve tedavi sonrası kişiye özel egzersiz planlarının hayat kurtarıcı olabileceğini gösteriyor fakat egzersiz, her hasta için uygun olmayabilir, mutlaka doktora danışılmalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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