Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

Sağlık

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hizmet veren Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezi, tüm birincil basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve hasta memnuniyetinin artırılmasına katlı sağlıyor.

Sağlık Bakanlığının "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yap" vizyonuyla hayata geçirdiği sağlıklı hayat merkezlerinden birisi olan Trabzon'daki Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezi, 2023'te hizmet vermeye başladı.

Toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için faaliyet gösteren merkeze gelen vatandaşlar, obeziteden sağlıklı beslenmeye, çocuk ve ergen sağlığından kanser taramasına, psikososyal destekten sigara bırakmaya kadar birçok hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

Merkezde fitness salonu ile verem savaş dispanseri de bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin, Sağlık Bakanlığı'nın önemli uygulamalarından birisi olduğunu vurgulayan Usta, özellikle koruyucu hekimlik ve sağlık hizmetleri anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Usta, birincil basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz buralarda özellikle psikologlarla, diyetisyenlerle, fizyoterapistlerle, fitness salonlarımızla, koruyucu diş hekimliği hizmeti veren diş hekimlerimizle, büyük küçük herkese sağlıklı hayat merkezi anlamında kendisini koruma ve sağlıklıyken yapması gerekenlerle alakalı hizmetler veriyoruz. Gerekli uygulamaları da göstererek, sağlıklı gelecekle ilgili planlamalarına destek oluyoruz."

Merkezde kanser taramalarına da ağırlık verildiğini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Sigara bırakma merkezleri gibi bir çok hizmetimiz var. Bu kanser taramaları zaten aile hekimlikleri üzerinden de yürütülüyor ama bunların bütün koordinasyonu KETEM dediğimiz, sağlıklı hayat merkezlerinin içerisinde bulunan birimlerimizden de yürütülüyor. Aynı zamanda mamografi çekimleri bu sağlıklı hayat merkezimiz ve ilçe müdürlüklerimiz üzerinden yürüyen hizmetlerdir."

Usta, bu anlamda Trabzon'da 3 merkez olduğuna dikkati çekerek, "Biri Ortahisar Sağlık Müdürlüğü'nün kompleks binasında olan Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezi, bir diğeri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü içerisinde olan Fatih Sağlıklı Yaşam Merkezi, birisi de Akçaabat Sağlıklı Yaşam Merkezi. Vatandaşlarımız oralara giderek birebir ücretsiz şekilde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve fitness gibi bir çok hizmeti alabilmektedir." dedi.

"Gittikçe artan bir ilgi var"

Birimlerin her birinin günlük farklı hasta bakma kapasitesi olduğunu anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Mesela diyetisyen günde yaklaşık 20 kişiyle muhatap olabiliyor. Psikolog da aşağı yukarı 15 kişiyle muhatap olabiliyor. Fitness salonlarımız ve fizyoterapistlerimiz ise erkek kadın ayrı ayrı ve belli saatlerde aylık ortalama 30 kişiyle muhatap olmuş oluyor. Gittikçe artan bir ilgi var ve biz bunun daha da artmasını umut ediyoruz. Aile hekimlerimiz bu anlamda yeni uygulamalarla çok daha duyarlı hale geldiler ve vatandaşımıza da bu duyarlılığı aşılıyorlar. Karşılıklı bu duyarlılıkla sayı gittikçe daha da arzu edilen ve herkese hitap edecek şekle gelecektir."

"Hasta olmayanların da sağlıklı kalmaları için danışmanlık hizmeti veriyoruz"

Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Maçkoç ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinin, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılar olduğunu söyledi.

Malkoç, sağlıklı hayat merkezilerinin sayısının giderek arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta olanlara hastalıklarıyla ilgili danışmanlık, hasta olmayanların da sağlıklı kalmaları için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle beslenme danışmanlığıyla diyetisyen arkadaşlarımız, fizyoterapist arkadaşlarımız obeziteyle ilgili çalışmalar yapıyorlar veya kilo almak istemeyen vatandaşlarımızın beslenmeyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Çocuk gelişimci arkadaşlarımız çocuklarımızın ruh sağlığı bozulmasın diye veya bozulma ihtimali varsa veya ailelerin talepleri varsa onunla ilgili çalışma yapıyorlar. Sosyal çalışmacı arkadaşlarımız vatandaşların sosyal olarak sıkıntıları varsa, ekonomik sıkıntıları varsa veya yaşantılarıyla ilgili sıkıntıları varsa onlara sosyal danışmanlık yapıyorlar. "

Merkezde üreme sağlığı polikliniğinin de olduğunu belirten Malkoç, "Polikliniğimizde üreme sağlığıyla ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyenlere üreme danışmanlığı veriyoruz. KETEM birimimizde kanserle ilgili taramalar yapıyoruz. Orada özellikle sağlıklı bireylere hizmet veriyoruz. Erken teşhis ve tedavi için onları yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Malkoç, bütün hizmetlerin ücretsiz olduğunu, vatandaşları sağlıklı kalabilmek için sağlıklı hayat merkezlerinden hizmet almaya davet ettiklerini sözlerine ekledi.