Ergenlerde Aile Desteği ve Rehberlik Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ergenlerde Aile Desteği ve Rehberlik Önemli

Ergenlerde Aile Desteği ve Rehberlik Önemli

Doç. Dr. Karadağ, aileleri yönetici değil rehber olmaya çağırdı; destek ergenlerin gelişimini artırır.

04.01.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, ailelerin ergenlik sürecindeki çocuklarına yönetici pozisyonunda değil "rehber" rolünde yaklaşması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Mehmet Karadağ, AA muhabirine, ergenlik dönemindeki bazı süreçlerin aileler tarafından yanlış yorumlanabileceğini ve bazı noktalarda ergen bireyle orta yolun bulunması gerektiğini söyledi.

Karadağ, bu süreçte ebeveynlerin ruhsal ve cinsel anlamda çocuklarının yanında olup onlara doğru bilgileri vermesi gerektiğini belirterek, "Ergenlikte ortaya çıkan bir psikolojik rahatsızlık durumunda ruh sağlığı uzmanına başvurmamız gerekiyor." dedi.

Ergenlik sürecinde teknoloji bağımlılığın yanlış yorumlanmaması gerektiğini, ergenlerin teknolojiyi kendilerine kazanım sağlayacak şekilde kullanırlarsa olumlu yönde ilerleyebileceklerini ifade eden Karadağ, şöyle konuştu:

"Teknoloji bağımlılığı, sınırları belirli bir şekilde çizilmiş ve netleştirilmiş bir tablodur. Ergenlerin birçoğu teknoloji süresini sadece uygunsuz şekilde kullanmak yerine sosyalleşmek, bazen eğlence, bazen bilgi amaçlı kullanabilirler. Bu sebeple bu süreci bağımlılık şeklinde nitelendirmek yerine kullanım süresi, kullanımının niteliğine bakarak yorumlamak gerekir."

Ailelerin desteği olumsuz düşüncelerden kurtulma ihtimalini yükseltiyor

???????Ergenlik döneminde kişinin yetişkinliğe giden yolda basamakları adım adım tırmanabilmesi için aile desteğinin en önemli koşul olarak karşılarına çıktığını anlatan Karadağ, şöyle devam etti:

"Aile bir yönetici figüründen ziyade bir rehber rolüne bürünürse, çocukların motivasyonunu arttırıcı ve ilgi duyduğu alanları destekleyici yönde ilerlerse, ergenin aileden kopma süreci olmayacaktır. Tam tersi daha doğru ve kuvvetli bir ilişkiyle büyüme süreci gerçekleşecektir???????."

Karadağ, ergenlik dönemi sürecinde olumsuz çevre etkenleriyle kendine zarar verme, intihar ve benzeri düşüncelere kapılan çocukların ailesinin rehberliğiyle bu olumsuz düşüncelerden kurtulma ihtimalinin yüksek olabileceğini aktardı.

Çocuklara daha olumlu yaklaşılması gerektiğini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Ergenlik sürecinde ergenlerin verdiği başkaldırılar veya başkaldırı tepkileri ya da ergenin verdiği derin düşünce, eleştirel düşünce tarzlarına karşı olarak hemen antitezler üretmemeliyiz. Burada ergene saygı duyup onu anlamaya çalışarak, onu düşünce biçiminde desteklemeye çalışarak doğru yolu ya da orta yolu birlikte bulmaya çalışmalıyız."

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Mehmet Karadağ, Ergenlik, Karadağ, Rehber, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ergenlerde Aile Desteği ve Rehberlik Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:20:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ergenlerde Aile Desteği ve Rehberlik Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.