Ergenlikte Ebeveyn-Çocuk İletişimi - Son Dakika
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Sağlık

Ergenlikte Ebeveyn-Çocuk İletişimi

Ergenlikte Ebeveyn-Çocuk İletişimi

Uzman Psikolog Başak Dikmen, ergenlikte ebeveyn-çocuk iletişiminin önemi ve olumlu etkilerini vurguladı.

01.11.2024 18:09
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ERGENLİK döneminin gençler için zorlu bir geçiş süreci olduğunu belirten Uzman Psikolog Başak Dikmen, bu dönemde ebeveyn-çocuk iletişiminin güçlendirilmesinin gençlerin psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylüyor. Ergenlik döneminde gençlerin, fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerle karşı karşıya kalırken ebeveynleriyle çatışmalar yaşayabildiğine değinen Dikmen, bu çatışmaların doğal olduğunu ifade ediyor.

Anne Ayşe'nin 15 yaşındaki oğlu Ali ile yaşadığı zorlukları örnek gösteren Dikmen, Ayşe'nin duygularını anlamada zorlandığını ancak her akşam birlikte geçirdikleri zaman diliminde Ali'ye sorular sorarak onun duygularını ifade etmesine yardımcı olmaya çalıştığını belirtiyor. Bu tür açık iletişimin, gençlerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığını ekleyen Dikmen, "Sağlıklı iletişim ve anlayış ile bu sorunlar aşılabiliyor. Ebeveynlerin çocuklarının değişimlerini anlama çabası göstermeleri, ilişkinin güçlenmesine katkı sağlıyor" dedi.

'EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA DAHA FAZLA DESTEK VE ANLAYIŞ GÖSTERMESİ KRİTİK'

Ebeveynlerin ergenlik dönemindeki rollerinin önemine de dikkat çeken Dikmen, "Ebeveynlerin destekleyici olmaları, açık iletişim kurmaları, empati göstermeleri, rehberlik etmeleri, sağlıklı sınırlar koymaları, örnek olmaları ve bağlantı kurmaları gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarına daha fazla destek ve anlayış göstermesi kritik. Duygusal değişimlerin sık olduğu bu süreçte, ebeveynlerin empati kurması ve aktif dinleme becerilerini geliştirmesi iletişimi güçlendirir" diye konuştu.

'AİLELERİYLE KURDUKLARI AÇIK İLETİŞİM ERGENLERE İYİ GELİYOR'

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Derneği tarafından yapılan bir araştırmanın, düzenli ve açık iletişim kuran ailelerin ergen bireylerin stres ve kaygı düzeylerini azalttığını söyleyen Dikmen, "Araştırmaya katılan ergenlerin yüzde 75'inin, aileleriyle kurdukları açık iletişimin kendilerine iyi geldiğini belirtiyor. Ergenlik döneminin zorluğu karşısında ebeveynlerin açık bir iletişim ortamı yaratmasının önemli. Ebeveynlerin çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmaları ve sağlıklı iletişim kurmaları, gençlerin psikolojik sağlıkları üzerinde olumlu etkileri oluyor. Ayrıca ebeveynlerin, çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerinin ve onların ilgi alanlarına duyarlılık göstermeleri iletişimi güçlendiriyor. Bu tür bir yaklaşım, çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve ebeveyn-çocuk bağını kuvvetlendirir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ergenlik, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

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