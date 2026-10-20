Erken tanı meme kanserinde tedavi başarısını artırıyor, kontroller ihmal edilmemeli - Son Dakika
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Erken tanı meme kanserinde tedavi başarısını artırıyor, kontroller ihmal edilmemeli

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Medicana Sivas Hastanesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Özden, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını artabildiğini belirtti. Özden, memede ele gelen her kitlenin kanser olmadığını, ancak olağandışı değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Özden, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin erken dönemde tespit edildiğinde tedavi başarısının önemli ölçüde artabildiğini belirtti.

Özden, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, memede ele gelen her kitlenin kanser anlamına gelmediğini, buna rağmen meme ve koltuk altında fark edilen olağandışı değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Meme kanserinin süt bezlerini veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin anormal şekilde büyümesi ve kontrol dışı çoğalması sonucunda geliştiğine dikkati çeken Özden, şunları kaydetti:

"Meme kanserinde en sık karşılaşılan bulgu memede ağrısız bir kitlenin fark edilmesidir. Bunun yanında ağrılı kitle, meme başından akıntı, meme başında çekilme, ciltte kalınlaşma veya renk değişikliği, şişlik ve portakal kabuğu görünümü gibi belirtiler de görülebilir. Ancak bu bulguların her biri farklı nedenlerden kaynaklanabileceği için kesin bir değerlendirme yapılmadan kanser tanısı düşünülmemelidir. Önemli olan, normalden farklı bir değişiklik fark edildiğinde bunu ertelememektir."

Özden, meme kanseri riskinin yaşla birlikte artabildiğini ifade ederek, ilk doğumun 30 yaşından sonra gerçekleşmesi, obezite, alkol ve sigara kullanımı ile radyasyona maruz kalmanın risk açısından değerlendirilmesi gereken faktörler arasında yer aldığını belirtti.

Meme kanserinde tedavi başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin hastalığın erken evrede tespit edilmesi olduğunu vurgulayan Özden, "Erken tanı, meme kanserinde tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve hastalığın yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle kadınların düzenli kontrollerini yaptırmaları ve memelerinde fark ettikleri değişiklikleri gecikmeden hekimle paylaşmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
SağlıkSivasKadınSon Dakika

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