Erken tanıyla işitme kaybını engel olmaktan çıkarıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Erken tanıyla işitme kaybını engel olmaktan çıkarıyorlar

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyet gösteren Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi'nde gerçekleştirilen erken tanılar sayesinde işitme kaybını engel olmaktan çıkıyor. Yenidoğan İşitme Referans Merkezi'nde görevli Odyolog Bahar Var, erken tanıyla işitme kaybının tipi ve derecesine göre cihazlandırma veya implantlandırmaya yönlendirildiğini belirtti. Ayrıca, işitme sağlığıyla ilgili önerilerde bulunarak, çocuklarda işitme fonksiyonunun aile içinde yakından gözlemlenmesi gerektiğini vurguladı.

04.03.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken tanıyla işitme kaybını engel olmaktan çıkarıyorlar

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde faaliyet gösteren Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi'nde gerçekleştirilen erken tanılar sayesinde işitme kaybını engel olmaktan çıkıyor.

2021 yılında Türkiye'nin ilk Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi olarak Yalova'da faaliyete geçen birimde kurulduğu o günden bu yana iç, orta ve dış kulak testleriyle erken tanılar gerçekleştiriliyor. Yenidoğan İşitme Referans Merkezi'nde görevli Odyolog Bahar Var, birimlerinde yenidoğan taramasından kalan veya riskli bulunan bebeklerin 3 ya da 6'ncı aylık olduklarında işitme testlerini yaptıklarını belirterek, "Kulak burun boğazdan gönderilen hastalarımıza, sübjektif ölçümlerini yapamayan yetişkin veya çocuk hastalarımıza, konuşma bozukluğu veya gecikmesi olan çocuklarımızda da ön tanı olarak işitmesi değerlendiriliyor ve ona göre diğer işlemleri gerçekleştiriliyor. İşitme Referans Merkezi olarak ilk hedefimiz işitme kaybında erken tanı, erken teşhis, erken tedavi. Eğer tanılanırsa işitme kaybının tipi ve derecesine göre cihazlandırma ya da implantlandırmaya yönlendiriyoruz hastalarımızı. Ne kadar erken tanı olursa işitme kaybı engel olmaktan çıkar ve birey böylelikle daha rahat adapte olmuş olur" dedi.

"Erken tanıyla tedavi mümkün hale gelir"

Bahar Var, 2021 yılı aralık ayında Türkiye'de devlet hastanesi olarak ilk Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi olarak açıldıklarını belirterek, "Açıldığımız günden bu yana yaklaşık 1800-2000 bine yakın bebeğimizi değerlendirdik, işitme testlerini gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz ölçümlerin sonucunda 40 bebek işitme kaybı tanısıyla tedaviye yönlendirildi. Tedaviye yönlendirilen hastalarımız daha sonra cihazlandırma, implantlandırma açısından yine devam ediliyor. İşitme kaybı zamanında teşhis edilip eğer uygun tedavi, uygun cihazlandırma veya uygun implantlandırma ve daha sonrasında birey doğru bir şekilde rehabilite edilirse işitme kaybı engel olmaktan çıkıyor ve işitme kayıplı bireyler daha rahat bir şekilde topluma kazandırılmış oluyor. Sloganımız her zaman işitme kaybında erken tanıyla tedavi mümkün hale gelir" diye konuştu.

İşitme sağlığıyla ilgili öneriler de bulanan Var, şunları kaydetti:

"Çocuklar işitme fonksiyonu açısından aile içinde yakından gözlemlenmeli ve herhangi bir anormal durumla karşılanırsa kulak burun boğaz polikliniğine başvurmaları önerilir. Özellikle çocuklarda ateşli hastalık, havale veya kafa travması gibi beklenmedik ani durumlarla karşılaşırsa sonrasında mutlaka kulak burun boğaz muayenesi ve işitme testlerinin tekrar yapılması gerekiyor. Her ne kadar doğduklarında işitme testinden geçmiş olsalar bile. Kulak kiri enfeksiyonlara karşı doğal bir bariyer görevi görür. Kulak kiri zorla çıkarılmamalıdır. İçine zorla kulak çubuğu veya başka herhangi kesici bir cisimle müdahale edilmemesi gerekir. Duştan, denizden havuzdan çıktıktan sonra da kulak kirinden ziyade dış kulak yolunun mutlaka kuru, temiz ince bezlerle kurulanması gerekir. Çocuk ve yetişkinlerde ani işitme kaybı olursa mutlaka ilk 48 saat içinde hastaneye başvurulması gerekir. Gün içinde yüksek sese çok maruz kalmamanız önerilir. Kulaklık kullanımını kısa tutmanız gerekir. Başka ortamlarda çalışan bireylerin, kulaklı koruyucu ekipman kullanması gerekir. 3 Mart Dünya İşitme Kulak Günü'nde işitmenize kulak verin."

Odyolog Perihan Çakırca ise işitmeyle ilgili kayıpların tespiti için testlerin gerekliliğine değinerek, "Eğer çocuklarınızda herhangi bir konuşmasında gecikme varsa ya da seslere tepki vermiyorsa bunlar işitme için önemli şeyler. O yüzden de bu testler yapılmak zorundadır. Yetişkin hasta guruplarında belirli yerlerde eğer patolojik kitle varsa bu kitlenin yerini belirlemek için ABR dediğimiz test uygulanmaktadır. MR sonuçlarıyla beraber değerlendirilerek cerrahiye hazır hale getirilmektedir hasta. Rehabilitasyon kısmında ise hasta cihazlandırıldıktan sonra hastanın sesi, dinlemesi, ayırt etmesi, seslere tepki vermesi, sesleri anlamlandırılması için ilk basamak bu testlerin yapılması gerekmektedir" ifadesini kulllandı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan, Yalova, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erken tanıyla işitme kaybını engel olmaktan çıkarıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi kuruldu
    18:07 Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi kuruldu

    Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında kurulan Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi, bebeklerin işitme kaybı sonrası yaşayabileceği olumsuzlukları önlemek için çalışmalar yapıyor. Merkezde yapılan işitme testleri sayesinde erken tanı konularak tedaviye yönlendirilen bebeklerin sayısı artıyor. Ayrıca, çocuklarda konuşma bozukluğu veya gecikmesi olanlarda da işitme değerlendirmesi yapılıyor. Merkezin hedefi, işitme kaybında erken tanı ve tedaviyi sağlamaktır.

  • Riskli gebeliği bulunan kadın ambulans helikopterle sevk edildi
    17:21 Riskli gebeliği bulunan kadın ambulans helikopterle sevk edildi

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Zehra Özgür, riskli gebeliği nedeniyle ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. 9'uncu çocuğuna hamile olan Özgür, Silopi Devlet Hastanesi'nde sezaryen için müdahale edildi ancak hayati tehlikesi bulunması üzerine tam teşekküllü bir hastaneye nakledildi. Ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen kadının durumu ise bilinmiyor.

  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı
    16:51 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Çevre illerden gelen 12 sağlık personeli eğitime katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim programı, yoğun bakım hemşireliği konusunda sunumlarla devam edecek ve başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.

  • Nazilli'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi
    16:45 Nazilli'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 Mart Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme ve sporun obezite ile mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

  • Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
    15:58 Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek

    Survivor All Star yarışmacılarından Nagihan Karadere, önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Nagihan'ın durumuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Baş başa bir konsey yapacağız. Devam edip etmeme kararını kendisi verecek" dedi.

  • Kadınlar erkeklere göre obeziteden daha fazla etkileniyor
    15:44 Kadınlar erkeklere göre obeziteden daha fazla etkileniyor

    Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, Türkiye'de kadınların erkeklere göre obeziteden daha fazla etkilendiğini belirtti. Obezitenin dünya çapında ölüm nedenlerinin başında gelen bir dizi kronik hastalık riskini arttıran çok önemli tıbbi sorun olduğunu ifade eden Ercan, obezitenin üstesinden gelmek için sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

  • Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi
    15:39 Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi

    Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Elif Gül ve Dr. Esra Ümit tarafından verilen eğitimde, acil durumlarda hastalara veya kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Eğitimde, ilk yardım verirken hastaya ya da kazazedeye zarar vermemenin önemine dikkat çekildi.


18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
19:44 Survivor Yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Hapis Cezasına Çarptırıldı Survivor Yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Hapis Cezasına Çarptırıldı
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:50 Ataşehir’de patlayan tankede can kaybı arttı Ataşehir'de patlayan tankede can kaybı arttı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 20:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Erken tanıyla işitme kaybını engel olmaktan çıkarıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement