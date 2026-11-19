Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla sempozyum gerçekleştirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İl Müftüsü Selim Yazıcı, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, organ nakli bekleyen hastalar için bağışın önemine değinerek toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Babasından böbrek nakli olan Onur Arslan, hastalık ve nakil sürecinde yaşadıklarını anlatarak ailesinin desteğini ve organ naklinin hayatındaki önemini paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Türkiye'de 30 bin 675 hastanın organ nakli beklediğini belirterek beyin ölümü konusunda doğru bilgilendirmenin ve vefat sonrası organ bağışlarının artırılmasının önemini vurguladı.

Kuyrukluyıldız, "Bir bağış kararı, bir insanın yarınını mümkün kılabilir." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu da organ bağışının insan hayatına umut olduğunu ve toplumsal dayanışmanın önemli örneklerinden birini oluşturduğunu ifade etti.

Sempozyumda Uzm. Dr. Abdullah Can, "Organ Bağışı ve Beyin Ölümü" başlıklı sunumunda beyin ölümünün tıbben kesinleşmiş ölüm olduğunu, koma ve bitkisel hayatla karıştırılmaması gerektiğini anlattı.

İl Müftüsü Selim Yazıcı ise gerekli şartların sağlanması halinde organ bağışının dinen caiz olduğunu belirterek Maide suresinin 32. ayetinde yer alan bir insanın hayatını kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğu mesajına dikkati çekti.

Yazıcı, vatandaşların dini açıdan gönül rahatlığıyla organ bağışında bulunabileceklerini kaydetti.