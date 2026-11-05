Erzincan İl Sağlık Müdürü Tekin, Mimar Sinan ASM\'de deprem güçlendirmesini inceledi

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte devam eden sağlık tesislerinin deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları, yöneticiler ve ilgili birim sorumlularıyla Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası olarak planlanan sağlık tesisini ziyaret etti.

Çalışmaları inceleyen Tekin, yetkililerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla sağlık tesislerinin güvenli ve etkin şekilde vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.