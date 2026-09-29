Erzurum Şehir Hastanesi doktoru, Kalp Günü\'nde haftada 150-300 dakika egzersiz önerdi

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği asistan doktorlarından Fikret Sefa Yağış, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp ve damar sağlığını korumak için günlük yaşamda uygulanabilecek basit ancak etkili adımlara dikkat çekerek, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yaşam alışkanlıklarının kalp sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti.

Kalp dostu beslenme önemli

Kalp dostu bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Fikret Sefa Yağış, özellikle beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Tereyağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi doymamış yağların tercih edilmesi gerektiğini belirten Yağış, kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılmasını, meyve ve sebze ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin ise günlük yaşamda alışkanlık haline getirilmesini önerdi.

Haftada 150 ila 300 dakika egzersiz önerisi

Sağlıklı bir kalp için yalnızca beslenmeye dikkat edilmesinin yeterli olmadığını, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesinin de önemli olduğunu kaydeden Yağış, haftada 150 ila 300 dakika hafif yoğunlukta egzersiz yapılmasını önerdi.

Tütün ürünleri ve alkolden uzak durulmasının da kalp sağlığının korunmasında önemli olduğunu belirten Yağış, yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrollerinin de kalp ve damar sağlığı açısından hayati rol oynadığını ifade etti.