Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul'da hayatını kaybetti

Eski Azerbaycan Başbakanlarından Suret Hüseynov, İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani bilinç kaybı ve kalp durması sonucu yaşamını yitirdi. Hüseynov, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Eski Azerbaycan Başbakanlarından Suret Hüseynov 64 yaşında İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Mesul Müdürü Prof. Dr. Aydın Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Hüseynov'un sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle 112 Acil Sağlık ambulansında entübe edildiğini, kalp akciğer canlandırma manevrası eşliğinde İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. Ünal, Hüseynov'a burada canlandırma manevrası eşliğinde gerekli tedaviler uygulandığını aktararak, şunları kaydetti: "(Hüseynov'un) Üçüncü basamak yoğun bakıma sahip olan Medipol Mega Üniversite Hastanemize sevki yapılmış ve kalp akciğer canlandırma müdahalesi altında hastanemiz acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk muayenesinde bilincinin kapalı, doğal solunum ve kalp atımının olmadığı saptanmıştır. Bu koşulda canlandırma müdahalesine devam edilmiş ve gerekli medikal tedaviler yapılmıştır. Ancak yapılan bütün çabalara rağmen döndürülememiştir. Sayın Suret Hüseynov'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."