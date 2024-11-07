Eskişehir'de Genel Anesteziyle Diş Tedavisi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Eskişehir'de Genel Anesteziyle Diş Tedavisi Başladı

Eskişehir\'de Genel Anesteziyle Diş Tedavisi Başladı

Eskişehir'de engelli ve uyum sorunu yaşayan hastalar için genel anestezi yöntemiyle diş tedavisi verilmeye başlandı.

07.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, bazı gruplar için genel anestezi yöntemi kullanılarak diş tedavisi hizmeti verilmeye başlandı.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Engelli Diş Polikliniği ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Engelli Diş Merkezi ünitelerinde, engelli ve uyum sorunu yaşayan hastalara yönelik ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yeni bir tedavi yöntemine geçildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, uyum sorunu yaşayan hastalar için genel anestezi altında tedavi yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Genel anestezi hekimlerinin kararıyla hastaların 12 ila 24 saat hastanede kalmaları gerektiğini belirten Bildirici, şöyle devam etti:

"Bu sürecin yataklı sağlık hizmeti sunan bir hastanemiz marifetiyle yönetilmesi gerekiyordu. İlimizde de bu bağlamda çok büyük bir talep var. Hem engelli çocuklarımız hem koopera olamayan hastalarımız mağdur durumdalardı. Biz de bu nedenle iki hastanemizin başhekimiyle ortak bir protokol yaptık. Bu hastalar, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine başvurduklarında gerek çene cerrahları gerekse çocuk diş hekimleri tarafından genel anestezi altında ameliyat edilmelerine karar verildiğinde anestezi onayları Yunus Emre Devlet Hastanemizin ameliyathanesinde yapılacak."

Bildirici, iki hastane tarafından imzalanan ortak protokol sayesinde engelli ve uyum sorunu yaşayan hastaların tedavi süreçlerinin ortak yönetileceğini ve bu tedavinin Eskişehir için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Kadir Gördeli de tedavi için hasta sayısının kontrollü olarak devam ettirileceğini bildirdi.

Haftada 2-3 hastayla başlayacaklarını, daha sonra bu sayıyı artıracaklarını anlatan Gördeli, "Diş tedavi süreçleri çok belki kısa sürüyor ama genel anestezi devreye girdiğinde süreç biraz daha uzun olabiliyor. Önemli bir hizmet, Eskişehir'de bir ilk. Bu hizmetin altına imza atmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Diş köklerinde çürükler olan ve genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti alan 4 yaşındaki Hamza'nın annesi Seyhan Erten ise verilen hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını, süreci gayet rahat ve iyi atlattıklarını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Anestezi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Genel Anesteziyle Diş Tedavisi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
13:07 ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın maaşı belli oldu ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın maaşı belli oldu
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:47:13. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Genel Anesteziyle Diş Tedavisi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.