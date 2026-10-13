Eskişehir\'de hekimler arası görüntülü görüş alışverişi HBYS ile başladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması, kamu kaynaklarının doğru kullanılması ve hastaların uzman hekim hizmetine kolay ulaşabilmesi amacıyla hekimler arasında görüntülü uzaktan görüş alışverişi uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmak, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yerinde ve hızlı bir şekilde erişimini kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir adımı daha hayata geçirdi. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) altyapısı üzerinden başlatılan uygulamayla, hekimler arasında görüntülü uzaktan görüş alışverişi devri başladı.

Yeni uygulama sayesinde farklı hastanelerde görev yapan hekimler, hastalarla ilgili detaylı değerlendirme ve görüş alışverişlerini doğrudan görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleştirebiliyor. Sağlık Bakanlığının dahili bilgi yönetim sistemi altyapısı kullanılarak güvenli bir şekilde yürütülen görüşmeler; hekimlerin bilgi, birikim ve tecrübelerini anlık olarak paylaşmalarına, hastaların tedavi süreçlerini ortak akılla değerlendirmelerine ve kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesine imkan tanıyor.

Özellikle uzman hekim ihtiyacının yüksek olduğu ilçe hastanelerinde, bazı dallardaki hastaların takibi ve tedavisi için hekimlerin geçici görevlendirmeyle fiziken farklı bir merkeze gitmesi gerekebiliyordu. Görüntülü uzaktan görüş alışverişi hizmetiyle birlikte, ihtiyaç duyulan durumlarda hekimlerin başka bir hastaneye seyahat etmesine gerek kalmadan bulundukları merkezden meslektaşlarıyla iletişime geçmesi sağlandı. Böylece hekimlerin çalışma saatleri daha verimli planlanırken, yol süreçlerinden kaynaklanan zaman ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi ve kamu kaynaklarının çok daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Eskişehir genelinde halihazırda birçok dalda hekim ile hasta arasında doğrudan yürütülen uzaktan muayene hizmetinin devam ettiğini hatırlatan yetkililer, yeni uygulamanın bu sistemden farklı olarak doğrudan hekimlerin kendi arasındaki mesleki iletişimi ve iş birliğini odağına aldığını vurguluyor. Görüntülü görüş alışverişi altyapısı, teşhis ve tedavi süreçlerinde en doğru kararın en kısa sürede verilmesine imkan sunuyor.

Sistemin saha uygulamalarındaki ilk örneklerinden biri, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Sivrihisar Devlet Hastanesi arasında başarıyla tamamlandı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde görev yapan Nefroloji uzmanları ile Sivrihisar Devlet Hastanesi Dahiliye polikliniğinde görevli hekimler, görüntülü uzaktan görüş alışverişi yöntemiyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bu görüşmeyle Sivrihisar Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinde tedavi gören hastaların takip, kontrol ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi son derece kolaylaştırıldı. İlgili uzman hekimin görüşünün doğrudan alınması sayesinde, ilçe merkezindeki hastaların merkeze sevk edilmesine gerek kalmadan bulundukları yerde en kaliteli sağlık hizmetini almaları sağlandı.

Doç. Dr. Yaşar Bildirici: "Sağlıkta teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz"

Uygulamanın sağlık hizmetlerindeki kaliteyi bir üst seviyeye taşıyacağını vurgulayan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, sağlık kuruluşlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve teknolojinin sunduğu imkanları sağlık hizmetlerine en iyi şekilde yansıtmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Görüntülü uzaktan görüş alışverişi hizmetiyle birlikte hastaneler arasındaki uyumun artırılması, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi, özellikle ilçe hastanelerindeki sağlık altyapısının desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin çok daha hızlı, planlı ve verimli sunulması hedefleniyor.