Estetik Dolgu Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sağlık

ESTETİK dünyasında ameliyatsız çözüm olarak tercih edilen dolgu uygulamaları son yıllarda yükseliş gösterirken, Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, dolgu uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı. Ulusal, "Bu işlemlerin, yalnızca uzman doktorlar tarafından, güvenli ve etkili bir şekilde uygulanması önem arz ediyor" dedi.

Uzm. Dr. Hande Ulusal konu hakkında, "Dolgu işlemlerinin başarısı ve güvenliği, işlemi gerçekleştiren uzmanın yetkinliği ile doğrudan ilişkilidir. Dolgu uygulamaları tıbbi bir işlemdir ve sadece bu alanda eğitimli dermatoloji ya da plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılmalıdır. Uygulama öncesinde cilt tipi, yaş ve genetik faktörler doğru bir şekilde değerlendirilmeli, bu da ancak uzman bir doktor tarafından yapılabilir" diye konuştu.

AMELİYATSIZ ALTERNATİFLERDE BURUN VE DUDAK DOLGUSU

Uzm. Dr. Ulusal, burun dolgusuna olan talepler ve işlemler hakkında ise "Burun dolgusu, ameliyat gerektirmeyen bir alternatif olarak burnun şeklini estetik bir biçimde düzeltmeye yardımcı oluyor. Burnun kemerli görünümü veya burun ucu gibi küçük kusurları düzeltmede bu yöntemler tercih ediliyor. Ayrıca hızlı iyileşme süreciyle de öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Ulusal gelen birçok talebi hastaların mağdur olmayacağı şekilde değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Her hasta özeldir ve ona göre bir yaklaşım ele alınmalı. Bazen dolgun ve hacimli dudaklar hastalardan gelen yoğun aşırılık ile birleşiyor. Burada biz hekimlere büyük iş düşüyor, kişiye en uygun uygulamanın tercih edilmesinde bilgilendirme çok kıymetli" dedi.

YÜZ, ÇENE VE EL DOLGUSU

"Yüz dolgusu, yaşlanma belirtilerini azaltma, cilt altındaki hacmi geri kazanma ve genel yüz hatlarını belirginleştirme amacıyla en çok tercih edilen estetik işlemlerden biri," diyen Dr. Ulusal, özellikle çene ve el dolgusu uygulamaları, kişinin yaşını daha genç göstermek adına en sık başvurulan yöntemler arasında yer aldığını söyledi.

DOLGU UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dr. Hande Ulusal, dolgu işlemlerinin güvenli ve başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken kritik noktaları şu şekilde sıraladı:

"Uzman Seçimi: Dolgu uygulamaları, yalnızca eğitimli ve deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Yanlış bir uygulama hem estetik sonuçları hem de sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir.

Doğru Ürün Tercihi: Piyasada birçok dolgu maddesi bulunuyor. FDA onaylı ve güvenilir markaların kullanılması son derece önemli. Kişilerin sağlığını tehlikeye atabilecek merdiven altı ürünlerden kaçınılmalı.

Öncesi ve Sonrası Bilgilendirme: İşlem öncesinde hastalarla mutlaka kapsamlı bir görüşme yapılmalı. Beklentiler ve sağlık durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeli" dedi. Ayrıca, işlem sonrası bakım da en az uygulama kadar önem taşıyor.

Risklerin Bilinmesi: Dolgu işlemleri genellikle güvenli olmasına rağmen, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon riski ya da uygulama hatalarından kaynaklı komplikasyonlar olabilir. Bu nedenle hastaların işlem öncesinde bu olası riskler hakkında bilgilendirilmesi şarttır.

İşlem sonrası bakım: Dolgu uygulamalarından sonra, doğru bakım adımlarını izlemek işlem başarısını doğrudan etkiliyor. İşlem sonrası 24 saat boyunca aşırı sıcak ortamlardan, sauna ve yoğun egzersizden kaçınılmalı. Ayrıca uygulama bölgesine masaj yapılmamalı ve direkt baskı uygulanmamalıdır."

'GÜVENLİ VE BAŞARILI BİR ESTETİK İÇİN DİKKATLİ OLUNMALI'

Son olarak işlem başarısının büyük ölçüde uzmanın yetkinliğine, doğru ürün seçimine ve işlem sonrası bakımına bağlı olduğunun altını çizen Dr. Hande Ulusal, "Hastalarımızın hem estetik memnuniyeti hem de sağlığı için dolgu uygulamalarında güvenilir bir uzmanla çalışmak ve tüm süreci titizlikle yönetmek gerekiyor" dedi.